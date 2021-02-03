دول الخليج تدخل الحجر مرة أخرى.. السعودية تعلق دخول مواطني 20 دولة.. الكويت تلحق بها وتمنع غير المواطنين من الدخول.. وقطر تمنع الأفراح

* إجراءات عاجلة في دول الخليج لمواجهة تفشي كورونا

*السعودية تبدء سريان منع دخول مواطني 20 دولة حول العالم

*الكويت تمنع دخول غير المواطنين بسبب كورونا

* قرارات عاجلة لمكافحة كورونا في قطر





أعلنت العديد من دول الخليج العربي خلال الأيام القليلة الماضية حتى اليوم، الأربعاء، عن إجراءات جديدة لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وخاصة مع الزيادة الجديدة في الإصابات.





البداية كانت من السعودية، بأنه ستبدأ اعتبارا من اليوم الأربعاء عدم السماح لغير مواطنيها والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم دخول البلاد حيز التنفيذ.





وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، منع دخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتًا للقادمين من 20 دولة اعتبارًا من الساعة 9 من مساء اليوم، الأربعاء.





وقالت الوزارة إنه "لأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة، تود وزارة الداخلية أن تعلن أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهمـ مؤقتًا للقادمين من: (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب أفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان)، ويشمل ذلك القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يومًا السابقة لطلب الدخول إلى المملكة».





وتابع البيان: يكون دخول المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من الدول المشار إليها أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ(14) يومًا السابقة لعودتهم إلى المملكة؛ وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة.





ونوهت الوزارة بأنه سيتم العمل بذلك اعتبارًا من الساعة 9 من مساء اليوم الأربعاء.





وإلى سلطنة عمان، أعلنت سلطنة عمان، الأحد الماضي، تمديد إغلاق الحدود البرية لمدة أسبوع جديد، وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.





ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، قررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" تمديد إغلاق المنافذ البرية للسلطنة لمدة أسبوع آخر ينتهي في الساعة السادسة من مساء يوم الإثنين الموافق الأول من شهر فبراير المقبل.





وأكدت اللجنة أنها تتابع وتقيم باستمرار "وضع الإصابات بهذا الفيروس في السلطنة، والزيادة الملحوظة التي أبرزتها إحصائيات الأيام الماضية في أعداد المصابين والمرقّدين في غرفة العناية المركزة وأجنحة المستشفيات، وعدم التزام البعض بالإجراءات الاحترازيّة المعتمدة من قبل الجهات المختصّة، إضافة إلى المستجدّات على المستوى العالمي التي تشير إلى استفحال الإصابة بالسلالات المختلفة لهذا الفيروس في العديد من دول العالم، وستتخذ الإجراءات المناسبة بما يكفل حماية جميع أفراد المجتمع العماني من الإصابة به".





وفي الكويت، أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا عاجلا بمنع دخول البلاد لغير الكويتيين لمدة أسبوعين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.





وأعلن رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن مجلس الوزراء قرر إغلاق كل الأنشطة من 8 مساء حتى 5 صباحا.





وقرر ‏مجلس الوزراء الكويتي تأجيل تحصيل أقساط ‎صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمدة عام.





وعقد المجلس اجتماعا استثنائيا في إطار متابعته المتواصلة لبحث تقارير الجهات المعنية في شأن مواجهة فيروس كورونا المستجد.





وإلى قطر، قرر مجلس الوزراء القطري اليوم الأربعاء عدم إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة اعتبارا من يوم الأحد المقبل وحتى إشعار آخر للحد من انتشار فيروس (كورونا المستجد - کوفید 19).





فيما تم استثناء حفلات الزفاف المقامة بالمنزل أو المجلس وبحضور ما لا يزيد على 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و20 شخصا في الأماكن المفتوحة من أقارب الزوجين بحسب وكالة الأنباء الكويتية كونا.





فيما قرر المجلس عدم تواجد خمسة أشخاص في الأماكن المغلقة و15 شخصا في الأماكن المفتوحة بحد أقصى خلال الزيارات وفي العزاء والمجالس





كما تقرر كذلك إغلاق ساحات الألعاب وأجهزة ممارسة الرياضة في الحدائق العامة والشواطئ مع اقتصار التجمعات على 15 شخصا۔





بينما تقرر استمرار عمل دور السينما والمسارح بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة وعدم السماح بدخول الأشخاص دون 18 عاما وتخفيض الطاقة الاستيعابية للمراكز التعليمية ومراكز التدريب الخاصة إلى 30 في المائة.





كما تقرر ايضا تخفيض الطاقة الاستيعابية لدور الحضانة ورعاية الأطفال إلى 30 في المئة وكذلك تخفيض الطاقة الاعتمادية للمتاحف، والمكتبات العامة ال 50 في المائة





كما صدر قرارا بالسماح فقط بعقد الجلسات التعليمية الفردية في المراكز المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة كما تقرر اقتصار التدريبات على الفرق الرياضية الفئة المحترفين بما لا يتجاوز 40 شخصا في الأماكن المفتوحة و20 شخصا في الأماكن المغلقة مع منع تواجد الجمهور.





كما تم إصدار قرار باستمرار عمل المجمعات التجارية بطاقة استيعابية لا تجاوز 50 في المئة مع إغلاق جميع ساحات المطاعم المشتركة داخل المجمعات التجارية والسماح لهذه المطاعم بتقديم الطلبات الخارجية أو تسليمها داخل المطعم فقط





كما قرر المجلس السماح للمطاعم والمقاهي بتقديمالأطعمة والمشروبات في الأماكن المغلقة بطاقة استيعابية لا تجاوز 15 في المئة والمطاعم الحاصلة على شهادة برنامج قطر نظيفة) بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة و السماح الجميع المطاعم والمقاهي بتقديم الأطعمة والمشروبات في الأماكن المفتوحة التابعة لها بطاقة استيعابية لا تجاوز 50 في المئة.





كما تقرر ايضا تخفيض الطاقة الاستيعابية للأسواق الشعبية إلى 50 في المئة وتخفيض الطاقة الاستيعابية لأسواق الجملة في المئة وكذلك تخفيض الطاقة الاستيعابية لصالونات التجميل والحلاقة إلى 30 في المئة.





بجانب إغلاق مدن الملاهي وجميع المراكز الترفيهية في المجمعات التجارية داخل الأماكن المغلقة إلى 30 في المئة والسماح لها بالعمل في الأماكن المفتوحة فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة.





كما تقرر استمرار عمل الأندية الصحية وأندية التدريب البدني بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة واستمرار تقديم خدمات المساج في الفنادق فئة الخمس نجوم فقط بطاقة استيعابية لا تجاوز 30 في المئة وإغلاق غرف الساونا والبخار وخدمات الجاكوزي والحمامات المغربية والتركي.





و تقرر كذلك استمرار عمل منشآت الرعاية الصحية الخاصة في تقديم كافة خدماتها على أن يراعى في كل ذلك الالتزام بالاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط التي تحددها وزارة الصحة العامة.





و يعمل بهذه القرارات اعتبارا من غد الخميس فيما عدا القرار المتعلق بمنع إقامة حفلات الزفاف في الأماكن المغلقة والمفتوحة فيعمل به اعتبارا من يوم الأحد المقبل وذلك حتى إشعار آخر.



