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فن

بعد رفع دعوى قضائية ضده .. المذيع العراقي يفتح النار على رانيا يوسف: لدي رسائل خاصة بيننا

الخميس 04/فبراير/2021 - 01:37 ص
رانيا يوسف ونزار
رانيا يوسف ونزار الفارس
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أحمد إبراهيم
يفتح الإعلامي العراقي النار على الفنانة رانيا يوسف بعد قراره الأخير برفع دعوى قضائية عليه بعد الأزمة التى أثيرت فى الفترة الأخيرة وتحديدا منذ عرض الحلقة التى جمعت بينهما والتي تخللها بعض التصريحات الجريئة التى قلبت الراى العام على رانيا يوسف وتحديدا بسبب الحديث عن مفاتنها والحديث عن الحجاب بشكل فج. 

وكشف نزار عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن بعض التفاصيل الخاصة بالحلقة فضلا عن نشره فيديو لهما وهى تؤكد على سعادتها باللقاء وانها ترغب فى زيارة العراق وان يستضيفها الإعلامي العراقي فى تلك الزيارة.

وقال نزار: "هناك كثير من التفاصيل التى يتم الكشف عنها في أقرب لقاء تليفزيوني لى وسيكون بالصوت والصورة يؤكد موافقة رانيا يوسف على كافة الأسئلة قبل تصوير اللقاء وتسجيله كما أن هناك بعض الرسائل التى دارت بيننا تؤكد فيها عدم ندمها على إجراء حوار معه. 

وأضاف نزار: إننى قمت بدوري كإعلامي بطرح بعض الاسئلة عليها وكانت اجاباتها مثيرة فهل هذا يعد لوما على كمذيع أتصور أن إذا لم يعجبها السؤال كان بإمكانها حذفه قبل الحلقة أو عدم الرد عليها تماما أثناء الحلقة. 

ونشر نزار فيديو آخر من الحلقة التى تم إذاعتها ومنشورة حاليا عبر اليوتيوب وتحديدا الجزء الأخير من البرنامج الذى تؤكد فيه رانيا يوسف على استمتاعها باللقاء وتمنيها أن تزور العراق قريبا من خلال دعوة تقديم لها من قبل نزار. 

وعلق نزار على الفيديو : "رانيا يوسف آخر اللقاء كانت سعيدة وطلبت مني أعزمها على بغداد وبعد اللقاء أكثر من مرة طلبت مني أعزمها وراضية جدا مني ومن البرنامج إذا ما راضية مني ليش أدور عزومة بس لأن يوم ٢١ بالشهر عليها محكمة بمصر حبت تشتكي عليه وتخلص روحها عمومًا القضاء يكون بيني وبينها".
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