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فن

الأغنية بشخصية الكينج وبروح 2021.. الملحن أحمد عمار يكشف لـ صدى البلد كواليس أنا رايق لـ محمد منير

الخميس 04/فبراير/2021 - 09:01 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
كشف الملحن أحمد عمار، كواليس أغنية "أنا رايق" لـ محمد منير، والتي طرحها منذ أيام وحققت نجاح كبير جدًا.

قال أحمد عمار، في تصريح لـ "صدى البلد": "فكرة الاغنيه كانت من نتاج افكارنا انا والشاعر نور الدين محمد وقناعتنا ان الفن رسالة .. بس طبعًا كل رسالة وليها هدف وليها مغزى .. يا إما تكون رسالة ايجابية محترمة بتبني افكار مجتمع وترتقي بالذوق العام أو سلبية هدّامة (ودي مش سكتنا).

وتابع قائلًا: "ودا اللي احنا شغالين عليه وبنحاول نغذي افكار الناس بيه في ورشتنا ونبقى المضاد الحيوي لحالة التشاؤم والاكتئاب والشكوى المستمرة من ضيق الحال اللي عند اغلبية البشر في الوقت الحالي ونقول لهم ان الانسان لما يقنع نفسه انه سعيد وان اللي جاي كله بتتقدير ربنا خير، هيهدا نفسيًا وهيعرف يفكر احسن  وبالتالي حياته هتتغير للافضل".

كما أضاف في تصريحه لـ "صدى البلد": "ولو هنجبها من الناحية العلمية فـ في علم التنمية الشخصية .. نظرية قانون الجذب بتقول ( انت نتاج افكارك ) .. النظرية الربانيه اساسًا لان رب العالمين فالحديث القدسي بيقول انا عند ظن عبدي بي فـ ده كان هدفنا وقصدنا والحمد لله الناس حست بده .. الاغنيه بدأت منيريه بمعنى ان الشاعر العبقري نور الدين محمد كتب الموضوع للكينج خصيصًا ولما بعتلي الكلمات مشوفتش غير الكينج ينفع يقول الكلام دا واشتغلت على تفاصيل اللحن انه يبقى بشخصية الكينج بس يبقى جديد وبروح 2020 / 2021 ومخدتش مني وقت كتير في تلحينها ودا لاني بعشق الكينج وهو مطربي المفضل".


وأكمل حديثه: "بعتها لعازف العود الفنان هشام عصام أخويا وصديق عمري لانه من اقرب الناس الكينجوهيعرف يسمعهاله .. وعدى حوالي 3 شهور أو أكتر وانا نسيت الموضوع واتفاجأت بتليفون قبل الفجر برد لقيته الكينج وبيقولي ايه يابني الاغنية دي .. الاغنية دي محدش ينفع يغنيها غيري .. قولتله وانا عملتها وكنت متأكد انك هتغنيها واثنى على اللحن والكلام بشكل ابهرني وحسيت بطاقة رهيبة".

بينما إختتم حديثه قائلًا: " الكينج انسان قبل ما يكون فنان اتربينا على افكاره الهادفه ومزيكته الراقية دائمًا واللي مفرحني اوي انه مغيرش حرف لا في الكلام ولا اللحن .. اخدها وغناها كما هي .. طبعًا شكل التوزيع اخد وقت وجهد كبير من الكينج والموزع اسامه الهندي وحطوها في شكل المقسوم عشان تبقى فرحانة اكتر والفكرة توصل لشرايح مختلفة من المجتمع اللي بنعيش فيه بجميع طبقاته .. حبيت اوي فكرة التوزيع ومبسوط بفريق العمل بالكامل وفخور اني بقيت جزء من تاريخ الكينج العريق .. وان شاء الله مستمر انا والشعراء المحترمين اللي بشتغل معاهم في ورشتنا وهدفنا".

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