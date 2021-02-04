أنا أهلاوي.. أحمد مجاهد يكشف ما حدث لتخفيف عقوبة محمد الشناوي مع الأهلي.. فيديو

قال أحمد مجاهد، رئيس اللجنة الثلاثية المؤقتة التي تدير اتحاد الكرة، إنه يشجع النادي الأهلي قبل عمله بالجبلاية، إلا أنه يخلع عباءة الانتماءات طالما كان مسئولًا بالاتحاد.





وأضاف مجاهد، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»،أنه يعتبر محمد الشناوي «ابنًا» له، مشيرًا إلى أن إيقاف محمد الشناوي 4 مباريات ومن ثم تخفيفه لمباراة واحدة، يأتي من منطلق أن اتحاد الكرة يحق له مراجعة قرارات كافة اللجان باستثناء اللجان القضائية مثل التظلمات والانضباط.





واستكمل حديثه، أنه تقرر تخفيف عقوبة محمد الشناوي لعدم حصوله على الإنذار أو البطاقة الحمراء إذا كان حصل على بطاقة صفراء أثناء المباراة، لذلك رأت لجنة الحكام، تقليل العقوبة لمباراة واحدة، مشيرًا إلى أن لجنة المسابقات اتخذت القرار في البداية من وجهة نظرها، ولا لوم عليها.



