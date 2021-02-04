وفاة الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز

توفي فجر يوم الخميس، الأمير السعودي مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز آل سعود، وفقًا لما أعلن أخواه الأمير عبدالرحمن بن مساعد، وعبدالله بن مساعد، وعدد من الأمراء السعوديين.





وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد، على موقع "تويتر: "لا حول ولا قوة إلا بالله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا".





وقال الأمير عبدالله بن مساعد في تغريدة له: "اللهم اغفر لأخي مشهور وارحمه وأسكنه الجنة، لم أعرف أطيب منه قلبًا وأنقى منه سريرة، إنا لله و إنا إليه راجعون".





بدوره، كتب الأمير محمد بن سلطان آل سعود، في تغريدة له: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم ارحم واغفر للأمير مشهور بن مساعد وتجاوز عنه وأسكنه فسيح جناتك، واجعل ما أصابه أجرا وتكفيرا وطهورا".





























اللهم اغفر لأخي مشهور و ارحمه و أسكنه الجنة ، لم أعرف أطيب منه قلبًا و أنقى منه سريرة ، إنا لله و إنا إليه راجعون — Abdullah Bin Mosaad (@Saudi49er) February 3, 2021

لا حول ولا قوة إلّا بالله وإنّا لله وإنّا إليه راجعون

اللهم ارحم أخي مشهور واغفر له واجعله في الفردوس الأعلى من الجنة وألهمنا الصبر في مصيبتنا — عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 4, 2021