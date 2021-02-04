وقف الأنشطة الترفيهية وغلق دور السينما.. قرارات عاجلة جديدة في السعودية لمكافحة كورونا

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، إيقاف جميع المناسبات والحفلات في قاعات الحفلات وصالات الأفراح، وذلك ضمن جهود المملكة في مكافحة تفشي فيروس كورونا.





وقال مصدر مسئول بالوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية "واس": "وشمل ذلك حفلات الزواج واجتماعات الشركات وما في حكمها وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض وأن يكون ذلك لمدة 30 يومًا".





وأضاف: "مع عدم الإخلال بما ورد في البند الأول، لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن 20 شخصًا وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد".





وتابع المصدر: " كما تقرر إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، إضافة إلى إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد".





واستطرد: "سيتم تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة 10 أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية".

وأشار إلى أن وزارة الشئون البلدية والقروية والإسكان ستقوم "بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة 24 ساعة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة 48 ساعة، ولمدة أسبوع في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة أسبوعين للمرة الثالثة، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة شهر ، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات".

وقال المصدر: "سيتم تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات ( الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشئون البلدية والقروية والإسكان ) والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين".

وأوضح قائلاً: "وزارة الشئون البلدية والقروية الإسكان ستكلف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر".

وقال المصدر: "ستم توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد ، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة 100 متر - قدر المستطاع - في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين".













