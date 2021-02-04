ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكرى ميلاده.. معلومات لا تعرفها عن محمود أبو زيد

الخميس 04/فبراير/2021 - 07:21 ص
محمود ابو زيد
محمود ابو زيد
Advertisements
سعيد فراج
يحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدي محمود أبو زيد، والذى قدم العديد من الاعمال الكوميدية مع الفنان محمد صبحى والتى تظل محفورة فى تاريخ المسرح والدراما. 

ونرصد ابرز المعلومات الفنان الراحل فى هذا التقرير. 

من مواليد 4 فبراير 1936 في شبرا بالقاهرة. 

كانت بدايته مسرحية من خلال أعمال مثل: (لوكاندة الفردوس) 1964، (حلمك يا شيخ علام) 1965، (أنا فين وانتي فين) 1970.

كما شارك بأدوار صغيرة في عدة أفلام سينمائية في تلك الفترة مثل: (30 يوم في السجن) 1966، (لصوص لكن ظرفاء) 1968.

عمل في فرقة الفنان (محمد صبحي) وشاركه في عدة عروض مسرحية مثل: (وجة نظر) 1989، (ماما أمريكا) 1998، (سكة السلامة 2000)، و(لعبة الست) عام 2000.

كما شاركه في عدة مسلسلات تليفزيونية مثل: (يوميات ونيس) (ستة أجزاء 1994: 2009)، (فارس بلا جواد) 2002، (أنا وهؤلاء) 2005، (عايش في الغيبوبة) 2006، و(رجل غني فقير جدًا) 2007.

في مرحلة السينما الكوميدية في بداية الألفية الثالثة، شارك أبوزيد في عدة أفلام للنجوم الشباب مثل: (ميدو مشاكل) 2003، (على سبايسي) 2005، (كدة رضا) 2007، .. وغيرها.

توفى محمود أبو زيد بعد فترة مرض قصيرة في 29 يوليو 2013.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

شقيقة فنان وتزوجت مذيعا.. معلومات لا تعرفها عن فاطمة عمارة في عيد ميلادها

في ذكرى وفاة سعاد نصر| محمد صبحي: اشعر باليتم .. والفنانة الراحلة تزوجت مرتين

في ذكرى ميلاد محمد نجم.. محطات هامة في حياته

بطلة المتزوجون .. تعرف على زوجة رياض الخولي الفنانة المعتزلة

ترشيحاتنا

بـ حبل .. شاهد لحظة إخراج تمساح طوله 3 أمتار من حمام سباحة بمنزل سكني

نوكيا تطلق أحدث هواتفها Nokia 1.4 بسعر 1.871 جنيه .. فيديو

أخبار التوك شو .. أمطار لدرجة السيول .. الأرصاد: مصر تشهد تغيرا مناخيا من الغد وأحمد موسى يوجه رسالة نارية لـ رمضان صبحي

أحمد مجاهد: حالة وحيدة تدفعنا لإلغاء الموسم.. ولا يوجد سند رسمي لتصميم لوجو الدوري

أخبار الرياضة.. خالد الغندور يشعل غضب جماهير الأهلي.. رئيس الجبلاية يعترف: أنا أهلاوي والجنايني يرد.. مدرب الزمالك يكشف كواليس الاعتداء بالضرب على ناشئ

نوع خارق من الأعشاب يحارب السكري والكوليسترول بدون أدوية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

باليورو وبعد الخصم .. تعرف على سعر فستان سيرين عبد النور في أحدث ظهور لها

في مثل هذا اليوم 4 فبراير .. حادثة قصر عابدين 1942 وإطلاق موقع فيسبوك

في عيد ميلادها .. 15 صورة تبرز أناقة زينة