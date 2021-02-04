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فن

فى الذكرى الأولى لرحيلها.. عدد زيجات نادية لطفى

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:06 ص
نادية لطفى
نادية لطفى
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أحمد إبراهيم
تحل اليوم الذكرى الأولى لرحيل الفنانة نادية لطفى والتى قدمت العديد من الأعمال الفنية التى تعد علامة فى ذاكرة السينما. 

تزوجت نادية لطفي ثلاث مرات، الأولى كانت عند بلوغها العشرين من عمرها من ابن الجيران الضابط البحري «عادل البشاري» ووالد ابنها الوحيد «أحمد» الذي تخرج في كلية التجارة ويعمل في مجال المصارف، والثانية من المهندس «إبراهيم صادق شفيق»، وكان هذا في أوائل سبعينات القرن العشرين ويعتبر أطول زيجاتها، والثالثة من «محمد صبري».

تألقت في العديد من الأفلام بعضها مع الفنانة سعاد حسني مثل السبع بنات.

قدمت عملا دراميا واحدًا وهو «ناس ولاد ناس» وعملا مسرحيا واحدًا وهو «بمبة كشر»، وكان لها نشاطا ملحوظا في الدفاع عن حقوق الحيوان مع بداية ثمانينات القرن العشرين.
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