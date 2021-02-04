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أخبار العالم

طبيب روسي يحذر من مشاكل في السمع والبصر نتيجة الإصابة بـ كورونا

الخميس 04/فبراير/2021 - 12:55 م
صدى البلد
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أ ش أ
حذر طبيب المناعة الروسي الدكتور فلاديسلاف جمتشوغوف، من مشاكل متعلقة بالسمع والبصر لمن أصابهم فيروس "كورونا".


وقال جمتشوغوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم، الخميس - إن الفيروس التاجي يصيب نقاط الضعف في جسم الإنسان، بما فيها الدماغ، حيث يمكن أن يسبب مضاعفات متعلقة باضطرابات السمع والبصر.


وأضاف أن هناك عدة طرق لإصابة أعضاء الإنسان، بما فيها إثارة خلل في تبادل الأكسجين وإصابات الأوعية الدموية والأعصاب في كل الأعضاء والأجهزة.


وأوضح أن الفيروس التاجي يبحث عن نقاط الضعف في جسم الإنسان ويصيبها، ولا يتوقف مكان الإصابة على الفيروس فحسب بل وعلى الإنسان نفسه وأمراضه التي عانى منها في وقت سابق ولا يزال يعاني منها حاليا.

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