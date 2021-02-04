ناجي شهود: المؤسسة العسكرية والشرطة هي أذرع الشعب المصري.. فيديو

قال اللواء ناجى شهود، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو المسئول عن كل الطلبة في الكليات العسكرية، لذلك فهو يقوم بجولات تفقدية كل فترة لمتابعة الطلبة والتأكد من أداء الجندى والوقوف على مستوى التدريب للطلبة فى الكليات العسكرية.









وأضاف شهود، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "إكسترا نيوز"، أن المؤسسة العسكرية والشرطة هي أذرع الشعب المصري، مشيرًا إلى أن التواصل المباشر بين القائد الأعلى للقوات المسلحة والطلبة والجنود والمرؤوسين مباشرة يوطد العلاقات بين الطالب ورئيس الجمهورية ويوثق العلاقة بينهم.









وأوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى شكر أسر الطلبة على تربيتهم لأبنائهم وإعدادهم لشخص لطالب محترم وأشعر الأسر بمدى امتنانه لتربيتهم لأبنائهم، منوهًا إلى أن الرئيس أكد أن الاجيال القادمة هى امتداد للأجيال السابقة فىا لقوات المسلحة وبينهم ترابط قوى.









وقال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قام صباح اليوم، الخميس، بجولة تفقدية للكلية الحربية رافقه خلالها الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد، رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.









وقد شاهد الرئيس التدريبات لطلبة الكلية الحربية والطلبة المستجدين من الدفعة ۱۱۷ حربية وما يعادلها من الكليات والمعاهد العسكرية، والتي بدأت بأنشطة رياضية تضمنت تمرينات الكفاءة البدنية والدراجات الهوائية أظهرت مدى ما يتمتع به طلبة الكلية الحربية من قدرات بدنية عالية ومدى ما وصل إليه الطلبة المستجدين من مستوى انضباط راقٍ خلال فترة الإعداد العسكري.













كما شاهد الرئيس عددا من الأنشطة التدريبية المتنوعة تضمنت قفزة الثقة والغطس وفك وتركيب الأسلحة تحت الماء أظهرت مدى ما يتمتع به الطلبة من مهارة قتالية عالية وثقة بالنفس.









كما تفقد الرئيس كذلك عددا من ميادين التدريب المطورة والموانع المختلفة وميادين الفروسية وحلقات الاشتباك، وشاهد عددا من أنشطة شد المركبات بواسطة الحبال والتسلق بالحبال أظهرت مدى الجرأة والكفاءة البدنية العالية التي يتمتع بها الطلبة المستجدون.

