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رياضة

اوعى الماتش يفوتك.. تردد القناة المفتوحة الناقلة لـ مباراة الأهلي والدحيل

الخميس 04/فبراير/2021 - 05:17 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة منافسه الدحيل القطري، بعد ساعات قليلة، في تمام السابعة والنصف مساء، خلال المباراة التي ستقام على ستاد المدينة التعليمية، ضمن منافسات الدور الثاني، من بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها قطر.

تنقل مباراة الأهلي عبر قنوات الكأس القطرية 3 " تعليق "خليل البلوشي"، والكأس 6 " تعليق أحمد الطيب، وبي إن سبورت 1 وبي إن سبورت HD المفتوحة "  تعليق حفيظ دراجي".

ونقدم لكم تردد قناة بي إن سبورت HD المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والدحيل:

يمكن ضبط تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات وفقا للآتي: التردد: 11054، معدل الاستقطاب: أفقي، معدل الترميز: 27500، معدل تصحيح الخطأ: 2/3.

ويسعى الأهلي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو  موسيماني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي، ومواجهة فريق بايرن ميونخ الألماني.

كانت المسحة الأخيرة لفيروس كورونا، التي خضع لها لاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني جاءت سلبية.

في المقابل يتسلح الدحيل بعامل الأرض من أجل تقديم مباراة كبيرة أمام عملاق أفريقيا، ومحاولة خطف بطاقة التأهل.

تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الدحيل:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - بدر بانون - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي ح عمرو السولية - محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - والتر بواليا.

الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية:

وتقام بطولة العالم بمشاركة " الدحيل القطري " بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري " بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي " بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونادي " بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال " بطل الكونكاف".

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