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تعليم

هل تعرضت شرم الشيخ لـ زلزال؟ القومي للبحوث الفلكية يرد

الخميس 04/فبراير/2021 - 06:12 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أحمد الشاهد
نفى الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، الأخبار التي تم تداولها على بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن حدوث زلزال بـ مدينة شرم الشيخ اليوم.

وقال "القاضي" خلال تصريحات خاصة لـ موقع "صدى البلد"، لم نسجل اليوم حدوث أي هزات أرضية في المناطق المذكورة.

وأضاف أن المعهد يمتلك كافة الأجهزة التي ترصد أدق الهزات ، ويتم تسجيلها من خلال شبكة رصد الزلازل بالمعهد.

وأكد رئيس القومي للبحوث الفلكية على ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي منعا لإثارة القلق لدى الكثيرين.

وكانت بعض صفحات التواصل الاجتماعي قد تداولت أخبارا بشأن حدوث زلزال ضرب مدينة شرم الشيخ اليوم
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