طريقة علاج انسداد الأنف عند النوم.. مجربة ومضمونة

يعتقد كثيرون أن انسداد الأنف هو نتيجة الإفراط في المخاط في الممرات الأنفية، إلا أنه ينتج بالفعل عن التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية، وعادة ما تحدث هذه الأوعية المتهيجة بسبب الزكام أو الأنفلونزا أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية.









علاج انسداد الانف عند النوم بسبب الزكام باستخدم ضمادة دافئة





علاج إنسداد الانف بالغرغرة



تساعد الغرغرة بالماء المالح فى علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي. قد يقلل أيضًا من شدة أعراض البرد. على سبيل المثال ، قد يخفف من آلام التهاب الحلق واحتقان الأنف.



الغرغرة بالمياه المالحة تقلل المخاط الذي يحتوي على البكتيريا والمواد المسببة للحساسية ويخففها. لتجربة هذا العلاج في المنزل ، قم بإذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب كامل من الماء. تمضمض به حول فمك وحلقك. ثم بصقه





المراجع







بجانب الطرق السابقه قد يساعد الضغط الدافئ على فكعن طريق فتح الممرات الأنفية من الخارج. لعمل كمادة دافئة ، قم أولًا بنقع منشفة في ماء دافئ. قم بعصر الماء من المنشفة ، ثم قم بطيها وضعها على أنفك وجبينك. يمكن أن يوفر الدفء الراحة من أي ألم ويساعد في تخفيف الالتهاب في فتحتي الأنف. كرر هذا كلما لزم الأمر.يمكنك أيضا تجربة مزيلات الاحتقان فهى يمكن أن تساعد على تقليل التورم وتخفيف الآلام وتتوفر العديد من مزيلات الاحتقان بدون وصفة طبية من الطبيب. تأتي في شكلين: رذاذ الأنف و الادوية المضادة للهيستامين ولكن لا يجب أن تتناول مزيلات الاحتقان لأكثر من ثلاثة أيام دون إشراف الطبيب. بعد ثلاثة أيام ، قد يؤدي مزيل احتقان الأنف إلى تفاقم احتقان الأنف وانسدادها .