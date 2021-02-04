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مرأة

طريقة علاج انسداد الأنف عند النوم.. مجربة ومضمونة

الخميس 04/فبراير/2021 - 08:22 م
طريقة علاج انسداد
طريقة علاج انسداد الانف
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لمياء الياسين
يعتقد كثيرون أن انسداد الأنف هو نتيجة الإفراط في المخاط في الممرات الأنفية، إلا أنه ينتج بالفعل عن التهاب الأوعية الدموية في الجيوب الأنفية، وعادة ما تحدث هذه الأوعية المتهيجة بسبب الزكام أو الأنفلونزا أو الحساسية أو التهاب الجيوب الأنفية.

إليك طريقة علاج إنسداد الأنف من جهة واحدة وعلاج انسداد الانف عند النوم

طريقة علاج انسداد الأنف من جهة واحدة
بغض النظر عن سبب احتقان الأنف، هناك طرق سهلة لتخفيفه  فيما يلي ثمانية أشياء يمكنك القيام بها الآن لتشعر وتتنفس بشكل أفضل.

عن طريق استخدم المرطب فهو يوفر طريقة سريعة وسهلة للحد من آلام الجيوب الأنفية وتخفيف انسداد الأنف ويمكن أن يؤدي استنشاق هذا الهواء الرطب إلى تهدئة الأنسجة المتهيجة وتورم الأوعية الدموية في الأنف والجيوب الأنفية وعلاج انسداد الانف من جهة واحدة

علاج انسداد الانف عند النوم باستخدم بخاخ محلول ملحي
ويمكنك علاج أنسداد الانف عند النوم عن طريق أخذ حمام دافئ فهو يساعد على التخلص من المخاط في الأنف وتقليل الالتهاب و يمكن أن يساعد الاستحمام بماء ساخن تنفسك على العودة إلى طبيعته ، على الأقل لفترة قصيرة.

يمكنك الحصول على نفس التأثير عن طريق استنشاق البخار من الماء الساخن في الحوض فقط قم بتشغيل الماء الساخن في حوض الحمام. بمجرد أن تصبح درجة الحرارة مناسبة ، ضع منشفة فوق رأسك وضع رأسك فوق الحوض. اسمح للبخار بالتراكم وخذ نفسًا عميقًا. احرصي على عدم حرق وجهك بالماء الساخن أو البخار.



  علاج انسداد الانف عند النوم بسبب الزكام باستخدم ضمادة دافئة
بجانب الطرق السابقه قد يساعد الضغط الدافئ على فك انسداد الأنف عن طريق فتح الممرات الأنفية من الخارج. لعمل كمادة دافئة ، قم أولًا بنقع منشفة في ماء دافئ. قم بعصر الماء من المنشفة ، ثم قم بطيها وضعها على أنفك وجبينك. يمكن أن يوفر الدفء الراحة من أي ألم ويساعد في تخفيف الالتهاب في فتحتي الأنف. كرر هذا كلما لزم الأمر.

يمكنك أيضا تجربة مزيلات الاحتقان فهى يمكن أن تساعد على تقليل التورم وتخفيف الآلام وتتوفر العديد من مزيلات الاحتقان بدون وصفة طبية من الطبيب. تأتي في شكلين: رذاذ الأنف  و الادوية المضادة للهيستامين ولكن لا يجب أن تتناول مزيلات الاحتقان لأكثر من ثلاثة أيام دون إشراف الطبيب. بعد ثلاثة أيام ، قد يؤدي مزيل احتقان الأنف إلى تفاقم احتقان الأنف وانسدادها .

علاج إنسداد الانف بالغرغرة
تساعد الغرغرة بالماء المالح فى علاج التهابات الجهاز التنفسي العلوي. قد يقلل أيضًا من شدة أعراض البرد. على سبيل المثال ، قد يخفف من آلام التهاب الحلق واحتقان الأنف.

الغرغرة بالمياه المالحة تقلل المخاط الذي يحتوي على البكتيريا والمواد المسببة للحساسية ويخففها. لتجربة هذا العلاج في المنزل ، قم بإذابة ملعقة صغيرة من الملح في كوب كامل من الماء. تمضمض به حول فمك وحلقك. ثم بصقه

المراجع

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