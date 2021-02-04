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توك شو

الصحة العالمية: لقاحات جديدة تظهر قريبا ونسعى للتوزيع العادل

الخميس 04/فبراير/2021 - 10:35 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قسم التوك شو
قالت الدكتورة مها طلعت المستشار الإقليمى لوحدة الوقاية من العدوى بمنظمة الصحة العالمية، إن التقرير الذي تم كتابته حول الفيروس الصينى الجديد نيباه تم تداوله بسوء تفاهم ولا توجد أى تقارير تؤكد أن هناك جائحة أخرى بفيروس آخر شديد الخطورة كما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى .

وأضافت مها طلعت خلال مداخلة مع برنامج مساء dmc  الذي يقدمه  الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على قناة " دي إم سي": "يتم متابعة الأشخاص الذين تم تطعيمهم، بمختلف تطعيمات كورونا ، ويتم دراسة تأثير كل لقاح تم التطعيم به".

وتابعت مها طلعت:"  حتى الآن عملية تقييم اللقاحات قبل الاعتماد النهائي مستمرة، وهناك قرار سيصدر خلال أسبوع بخصوص اللقاحات المعتمدة".

وأشارت إلى أنه في القريب العاجل سنرى لقاحات جديدة أكثر عدد اللقاحات الموجودة حاليا، وهناك لقاحات يتم إجراء تجارب عليها في مرحلتها الثالثة، ونسعى للتوزيع العادل للقاح كورونا حول العالم".
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