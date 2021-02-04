موسيماني بيضيع شخصية النادي الأهلي.. تعليق متناقض من رضا عبد العال

أكد الكابتن رضا عبد العال، لاعب الزمالك والأهلي السابق، أن حسين الشحات كان لابد أن يكون أول تغيير يجريه بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي خلال المباراة أمام الدحيل، قائلا "اللاعب استنفد قوته خلال الشوط الأول، وكان لابد الاستفادة من السرعات".





وأضاف "عبد العال"، خلال حواره مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن لاعبي النادي الأهلي لم يساعدوا موسيماني على تنفيذ خطته خلال المباراة، مشيرًا إلى أن النادي الأهلي ليس لديه رغبة في تسجيل أكثر من هدف بعد تسجيل حسين الشحات.





وتابع: "حالة الرضا للاعبي الأهلي مستمرة منذ أكثر من مباراة في الدوري أمام بيراميدز والبنك الاهلي.. موسيماني بيضيع شخصية النادي الأهلي"، مؤكدًا أن النادي الأهلي معروف عنه الإصرار على تسجيل الأهداف، الآن أصبح يمتلك الرضا الكامل بدون الشكل الكامل للفريق