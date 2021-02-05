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أخبار العالم

البحرين ترحب بتصريحات بايدن حول أمن السعودية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:54 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
رحبت مملكة البحرين، بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع السعودية للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.

وقالت الخارجية البحرينية في بيان، "نرحب بتأكيد الولايات المتحدة على أهمية دعم الجهود الدبلوماسية في اليمن، وبتعيين المبعوث الأمريكي الجديد هناك".

وأشادت الخارجية البحرينية، بخطوات السعودية المهمة لتعزيز فرص التوصل إلى حل سياسي في اليمن استنادا إلى المرجعيات الدولية.

وأمس الخميس، أدان بايدن، الهجمات الصاروخية على السعودية، متعهدا بالحفاظ على أمن المملكة.

وقال بايدن إن السعودية تواجه تهديدات من قوى مدعومة من إيران، في إشارة إلى تهديدات الحوثيين باستمرار للمملكة.

ومن جانبها، رحبت السعودية بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن حول التزام الولايات المتحدة بالتعاون مع المملكة للدفاع عن سيادتها والتصدي للتهديدات التي تستهدفها.
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