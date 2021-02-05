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ديني

رئيس الحرمين الشريفين يوجه باعتماد استخدام تطبيق توكلنا ويحذر من التهاون في الإجراءات الاحترازية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 09:59 ص
رئيس الحرمين الشريفين
رئيس الحرمين الشريفين يحذر من التهاون في الاجراءات الاحترازي
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محمد شحتة
وجه الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، باعتماد استخدام تطبيق "توكلنا" للدخول إلى مقر الرئاسة بمكة المكرمة، ووكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي بالمدينة المنورة، وجميع المرافق التابعة للرئاسة العامة، ومحاسبة المقصرين في التقيد بالاجراءات الاحترازية.

وشدد السديس، على التقيد بالاجراءات الوقائية والاحترازية بالحرمين الشريفين ومقر الرئاسة ووكالة الرئاسة لشؤون المسجد النبوي ومرافقهما وبخصوص الإدارة العامة للأمن والسلامة باتباع الأمن الصحي والتشديد على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، والتأكد من وجود تطبيق توكلنا في الهواتف المحمولة، قبل دخول مبنى الرئاسة والوكالة والمرافق التابعة لها.

ونوه الرئيس العام بأن التوجيهات الصحية تحذر من عملية التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية، وعلينا التقيد بما تصدره الجهات المسؤولة، فالمحافظة على سلامة وصحة زوار وقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي ومنسوبي ومنسوبات الرئاسة والوكالة مسؤولية عظيمة.
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