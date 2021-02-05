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فن

وفاة عزت العلايلي.. ماذا قال قبل شهر من رحيله؟

الجمعة 05/فبراير/2021 - 11:58 ص
عزت العلايلي
عزت العلايلي
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سعيد فراج
أعلن محمود العلايلي -نجل الفنان القدير عزت العلايلي- عن وفاة والده صباح اليوم الجمعة 5 فبراير، عن عمر يناهز 86 عامًا. 

وكتب محمود -نجل عزت العلايلي- عبر حسابه على فيسبوك: «توفى صباح اليوم والدى الفنان عزت العلايلي ، تقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر بجامع المروة بجوار مستشفى دريم لاند».

وظهر عزت العلايلي، قبل شهر من رحيله فى برنامج " صاحبة السعادة " الذى تقدمه الإعلامية اسعاد يونس، وقدم عدد كبير من التصريحات المثيرة التى أصبحت حديث الساعة، وتداولها عدد كبير من رواد السوشيال ميديا. 

وكشف الفنان عزت العلايلي، تفاصيل تجربة مشاركته في فيلم تراب الماس مع أحمد مراد وإخراج مروان حامد، مضيفا أن العمل مع  الشباب ممتع، وأنهم مطلعين على ما يدور في الوسط السينمائي والتلفزيوني ويستوعبون بسرعة كبيرة".

وأضاف عزت العلايلي: "لما بقعد مع الشباب أشعر أن مستقبل السينما في مصر جيد ومستقبل الشعر والفن في يد الشباب وانا متفائل بمستقبل السينما في مصر".

كما تحدث الفنان عزت العلايلي خلال اللقاء عن زوجته قائلا: " صاحبة فضل كبير جدا عليا .. لا يستطيع احد أن يأخذ مكانها يوما ما "، مضيفا: " لا يمكن كنت اتخيل انها تغيب عنى.. واوقات كثيرة اصحو من النوم على صوتها".

كما كشف الفنان عزت العلايلي، كواليس مشاركته في فيلم الأرض: "في أحد الأيام لقيت جرس البيت بيضرب ولقيت المخرج يوسف شاهين وطلب مني المشاركة في فيلم الأرض"، متابعا: "كواليس مشاركتي في فيلم الأرض من أجمل أيام حياتي خاصة جلسات الحديث في السياسة والشعر والفن".

وأضاف عزت العلايلي: "كنت مدركًا أهمية الفيلم والقضية لأن قصة فيلم الأرض كانت جادة ولم يكن بها أي لمحة من لمحات السخرية والاستهزاء"، متابعا: "مشهد سقوط البقرة في الساقية كان صعبًا وكنا في فصل الشتاء والمياه كانت تلج". 

كما تحدث الفنان عزت العلايلي ، عن كواليس فيلم الطريق إلى إيلات، قائلًا: "المخرجة إنعام محمد علي تحملت مسؤولية إخراج فيلم الطريق إلى إيلات وكان لديها وعي كبير بهذه الخطوة لأن الفيلم يتحدث عن موضوع وقصة حقيقة وموضوع تاريخي سياسي عسكري"، مضيفا: "المخرجة وضعت بُعدًا دراميًا يقضي على الملل طوال فيلم الطريق إلى إيلات".

وأضاف عزت العلايلي: "في أحد مشاهد الفيلم جالي الفنان محمد سعد وقال لي: «إحنا هننزل البحر فعلًا» ورديت عليه بالإيجاب، ومحمد سعد لبس بدلة الغطس وكان خايف ينزل البحر".
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