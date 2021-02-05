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فن

فيديو.. طرح الإعلان التشويقي لفيلم الشنطة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 02:50 م
بيومي فؤاد
بيومي فؤاد
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محمد نحلة
طرحت الشركة المنتجة لفيلم الشنطة، الإعلان التشويقي الخاص بالفيلم المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة وذلك تمهيدا لطرح الإعلان الرسمي .

ومن جانبه أعرب الفنان تامر عبدالمنعم المؤلف وأحد منتجي فيلم الشنطة عن سعادته بإنتهاء تصوير الفيلم،قائلا: "بذلنا مجهودا كبيرا لإخراج هذا العمل للنور رغم الضغوطات التي مر بها العمل ورغم وجود جائحة كورونا إلا وأنا العمل خرج للنور خلال فترة وجيزة".

وتم الإنتهاء من تصوير فيلم الشنطة بمدينتي دبي والقاهرة خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر عرضه قريبا بجميع دور العرض بمصر والإمارات والسعودية وكافة دول العالم العربي.

فيلم "الشنطة" تأليف تامر عبدالمنعم بطولة بيومي فؤاد ، شيرين ، ديما الحايك ، شريف الدسوقي ، محمد عبدالعظيم ، رضا إدريس والطفلة بيري إنتاج شركة ماركيز هاوس وشركة سبوت 2000 صفوت غطاس وشركة X.O الإماراتية تامر عبدالمنعم وعادل عشوب وعمرو علي والفيلم من إخراج أحمد البدري.
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