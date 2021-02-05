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فن

تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور

الجمعة 05/فبراير/2021 - 03:49 م
رشوان توفيق
رشوان توفيق
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سعيد فراج - يارا عمرو - يمني عبد الظاهر- عمرو سيد
حرص الفنان القدير رشوان توفيق، على المشاركة في جنازة الفنان عزت العلايلي، إذ جاء متعكزًا إلى ساحة مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند، متحديًا تقدم العمر به، في ظل حرص الفنان أشرف زكي، على مساعدته على السير. 
بدأ عدد كبير من نجوم الفن في التوافد على ساحة مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 5 فبراير. 

وكان أول الحضور من نجوم الفن إلى ساحة المسجد، كل من الفنانين: «لبلبة، إلهام شاهين، رشوان توفيق، الإعلامية بوسي شلبي»، ويستمر النجوم في التوافد. 

عزت العلايلي شارك عام 1970 في بطولة فيلم الأرض مع المخرج يوسف شاهين، كأحد أهم أدواره، وشارك أيضا في بطولة فيلم الاختيار مع نفس المخرج عام 1971.

وخلال السبعينيات قدم عدد كبير من الأدوار المميزة في أفلام: على من نطلق الرصاص، زائر الفجر، السقا مات، اسكندرية ليه.

وخلال الثمانينات التوت والنبوت، الطوق والأسطورة، الأنس والجن، صرخة ندم، وغيرها، وقبل أن يبدأ التسعينات بفيلم المواطن مصري أمام النجم عمر الشريف.

مع كما اشتهر أيضا بدوره في فيلم الطريق إلى إيلات مع المخرجة انعام محمد علي، والذي نقل حقيقة ما حدث خلال حرب الاستنزاف إلينا جميعا، جعلنا نشعر بالفخر لما سطرته القوات المسلحة من بطولات.

أما عن أخر مشاركاته بالسينما كان من خلال فيلم تراب الماس، عام 2018 وهو من إخراج مروان حامد.
تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور
تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور
تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور
تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور
تحدى السن.. رشوان توفيق يصر على حضور جنازة عزت العلايلي.. صور
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