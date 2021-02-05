جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"

انتهت منذ قليل مراسم دفن جثمان الفنان عزت العلايلي بمقابر أسرته بالسادس من أكتوبر، بعدما شيعت جنازته من مسجد المروة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن.





وتلقت أسرة الفنان القدير عزت العلايلي، عزاءه داخل مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد انتهاء تشييع جنازته من مسجد المروة، بمشاركة نجوم الفن.





وتقدم الأسرة محمود ورجاء -ابنا الفنان عزت العلايلي، لتلقي واجب العزاء من المشيعين في المقابر، في ظل حرص الحضور على اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.



