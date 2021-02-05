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فن

جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:06 م
جنازة عزت العلايلي
جنازة عزت العلايلي
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سعيد فراج - يارا عمرو - يمني عبد الظاهر
انتهت منذ قليل مراسم دفن جثمان الفنان عزت العلايلي بمقابر أسرته بالسادس من أكتوبر، بعدما شيعت جنازته من مسجد المروة، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن. 

وتلقت أسرة الفنان القدير عزت العلايلي، عزاءه داخل مقابر الأسرة بمدينة السادس من أكتوبر، بعد انتهاء تشييع جنازته من مسجد المروة، بمشاركة نجوم الفن. 

وتقدم الأسرة محمود ورجاء -ابنا الفنان عزت العلايلي، لتلقي واجب العزاء من المشيعين في المقابر، في ظل حرص الحضور على اتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد. 

وبدأت صلاة الجنازة على جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، بساحة مسجد المروة بمدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 

وحضر عدد كبير من نجوم الفن إلى ساحة مسجد المروة بجوار مستشفى دريم لاند، للمشاركة في تشييع جثمان الفنان الراحل عزت العلايلي، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة 5 فبراير.

وكان أول الحضور من نجوم الفن إلى ساحة المسجد، كل من: «لبلبة، إلهام شاهين، رشوان توفيق، خالد النبوي، أشرف زكي، هاني مهنا، الإعلامية بوسي شلبي»، وآخرين. 
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
جنازة عزت العلايلي.. 100 صورة من وداع "عبد الهادي"
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