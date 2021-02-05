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تعليم

لطلاب الجامعات ..ضوابط دخول امتحانات الفصل الدراسي الأول

الجمعة 05/فبراير/2021 - 06:03 م
طلاب جامعات
طلاب جامعات
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إسلام خالد

قال الدكتور  صلاح الدين إسماعيل عميد كلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة حلوان، إن امتحانات هذا العام تقام وسط إجراءات احترازية ووقائية كبيرة وغير مسبوقة على منظومة التعليم المصري وأن الكلية استعدت تماما لإقامة امتحانات منتصف العام الدراسي 2020/2021 هذا العام.


وأضاف إسماعيل في تصريحات ل "صدى البلد"، أن الكلية قامت بالتشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمامة وعدم خلعها أثناء تواجد الطالب في الكلية وداخل لجان الامتحانات الطلاب والمراقبين كما أنه يتم قياس درجة الحرارة الطلاب بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحته قبل دخوله ويتم الدخول من خلال بوابات التعقيم الإلكتروني.


ونبه عميد كلية التجارة الى أن هناك ضوابط عامة  يجب على الطلاب أتباعها و الالتزام بها أثناء امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجامعي 2020/2021 وهي كلأتي:


1- يمنع الدخول الى الامتحان بدون ارتداء الكمامة

2- دخول الطلاب من المدخل الأمامى لمبنى الامتحانات والخروج من المخرج الخلفي .

3- على الطلاب الالتزام بالحضور مبكرا بما يسمح بالدخول قبل موعد بداء الامتحان ولن يتم السماح الدخول بعد الموعد المحدد.

4- يجب على الطالب معرفة رقم الجلوس خاص بيه ولجنة الاختبار وتقسيم المجموعه الخاصة بتوقيت ادائه الامتحان

و أشار الدكتور صلاح الدين أن الكلية قامت بتقسيم أعداد الطلاب على ثلاث فترات على مدار اليوم وذلك بسبب عدد الطلاب الكبير المتواجد فى الكلية وكل هذة الاجراءات ضمن خطة الكلية والجامعة لتصدي ولمواجهة فيروس كورونا وحتى لا يحدث  تكدس أو زحام أثناء الامتحان باللجنة والواحدة وتم تقليل أعداد الطلاب أيضا داخل اللجنة وزيادة عدد المداخل والمخارج من لجان الامتحان وتمنى الدكتور فى النهاية أن تمر فترة الامتحانات بسلام على جميع الطلاب والعاملين بالجامعة.

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