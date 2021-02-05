مشوار هدير عبد الناصر .. من هي مروة صديقة لؤلؤ الخاينة؟









حالة من الجدل أثارتها الفنانة هدير عبد الناصر التي قامت بدور مروة صديقة لؤلؤ في المسلسل الشهير الذي تقوم ببطولته الفنانة مي عمر ، والذي تصدر حديث مواقع التواصل الاجتماعي منذ بداية عرضه خلال الفترة الماضية.





قدمت الفنانة الصاعدة هدير عبد الناصر دورا مميزا جعلها تتصدر التريند خلال الساعات الأخيرة بعدما قامت بخداع صديقتها لؤلؤ وخيانتها و النصب عليها مع صديقها بدر الذي قام بدوره الفنان الشاب محمد الشرنوبي .





مروة و بودا اللذان وضعا خطة محكمة للنصب على لؤلؤ المطربة الشهيرة للاستيلاء على أموالها ، كان لهما نصيب كبير من النجاح بعد عرض المسلسل رغم الانتقادات الكثيرة التي وجهت له منذ بداية عرضه وحتى حلقة أمس التي اكتشفت فيها لؤلؤ حقيقة صديقتها مروة و حبيبها بودا .





الفنانة هدير عبد الناصر التي قامت بدور مروة استطاعت تحقيق نجاح كبير من خلال مسلسل لؤلؤ حيث عرفها الجمهور بشكل أكبر وهي في بداية مشوارها الفني ، فهي من الوجوه الشابة التي ظهرت مؤخرا في الوسط الفني ولم يتعرف عليها الجمهور كثيرا سوى من خلال مسلسل لؤلؤ .













هدير عبد الناصر الشهيرة بمروة ، ممثلة مصرية مواليد مدينة الجيزة درست في التمثيل و الإخراج في المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة ، و بدأت مشوارها علي المسرح حيث فازت بجائزه أحسن ممثلة دور ثانى مناصفة مع الفنانة الشابة منة حمدى وذلك عن دورها فى العرض المسرحى الأسانسير .



