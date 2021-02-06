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اشترت مني أكثر من مرة.. سارة التونسي تروي تفاصيل دعم وزيرة الصناعة لمشروعها

السبت 06/فبراير/2021 - 10:14 ص
سارة التونسي في معرض
سارة التونسي في معرض تراثنا
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فرح علاء الخولي
قالت سارة التونسي: إنها بدأت في تصميم الحلي بالأحجار الكريمة منذ 5 سنوات تقريبا، وكان ذلك بعد تجربتها في العمل مع إحدى شركات الشحن الدولي وبعد ذلك اضطرت ان لا تعمل لمدة 7 سنوات، وبعد ذلك راودتها فكرة الاستقلال المادي وتحقيق الذات، لذلك عادت إلي مجال العمل من خلال مشروع الحلي بالأحجار الكريمة وكان رأس المال كله للمشروع 1000 جنية.

وتابعت سارة التونسي، خلال حواره في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على التلفزيون المصري، أنها قامت بشراء مجموعة من الاحجار الكريمة غير المكلفة الي جانب مجموعة من الخامات، ومن هنا بدأ المشروع، مشيرة الي انها تخرجت من كلية اقتصاد وعلوم سياسية قسم اقتصاد لانها كانت تحب تلك الدراسة.

واوضحت ان 1000 جنيه في هذا الوقت من الممكن ان تكون رأس مال غير كاف لبداية مشروع، ولكن عند التوكل والاستعانة بالله من الممكن ان تفتح ابواب رزق لا ندرك من اين، مشيرة الي انه بالتأكيد واجهت صعوبات في البداية وكانت اهمها التسويق والوصول الي العملاء الذين يقدروا العمل وقيمته، وايضا كسب ثقة العملاء في جودة الحلي.

واضافت انه اهم مايميز منتجاتها هو التجديد دائما ومواكبة الموضة والسوق العالمي، الي جانب انها لديها جرئة مميزة في تصميمتها، منوهة انه التصميمات والوانها واشكالها تختلف من الصيف الي الشتاء، وخاصة ان كل فص له الوان تميزه وطبيعة ووزن وحجم العقد نفسه في الشتاء يكون ثقيل نوعا ما ومتعدد الطبقات وذلك على عكس الصيف.

وأشارت الي انها شاركت في معرض تراثنا مرتين، وكان لذلك تأثير كبير سواء على مستوى الشخصي وأيضا ثقل في السوق والمجال، ودخلت المنافسة في سوق الحلي، وبدأ ذلك من خلال التقديم بصور من الحلي والتصاميم الخاصة بها، موجهة الشكر الخاص لوزيرة الصناعة لاهتمامها بالمشروع وأيضا تشجيعها المستمر لصغار الحرفين، وذكرت ان الوزيرة اشترت منها اكثر من مرة وتحب تصاميمها ومشغولاتها، معقبة: "اشترت مني اكتر من مرة".

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