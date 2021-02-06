ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

واشنطن تنفي تصدي بكين لمدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي‎

السبت 06/فبراير/2021 - 11:18 ص
واشنطن تنفي تصدي
واشنطن تنفي تصدي بكين لمدمرة أمريكية في بحر الصين الجنوبي‎
Advertisements
سمر صالح
نفى سلاح البحرية الأمريكي في بيان له ما أعلنته بكين عن تصديها لمدمرة أمريكية في منطقة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي، في أول حادثة منذ تولي الرئيس جو بايدن مهامه.

وكان الجيش الصيني قال إن المدمرة الأمريكية "يو إس إس جون ماكين" دخلت إلى "المياه الإقليمية لجزر شيشا بدون إذن"، في إشارة إلى الجزر المعروفة باسم جزر باراسيل.

وأضاف الجيش الصيني في بيان مقتضب بأن "القوات البحرية والجوية راقبت الوضع عن كثب وأمرت (السفينة الأمريكية) بمغادرة المنطقة"، مُدينا الولايات المتحدة "لانتهاكها السيادة الصينية بشكل خطير" و"تهديدها السلم الإقليمي".

لكن الناطق باسم أسطول المحيط الهادئ الأمريكي اللفتنانت جيمس آدم قال إن المدمرة جون ماكين "لم تطرد يوما من أراضي أي بلد آخر".

وأضاف أن "المدمرة الأمريكية نفذت هذه العملية التي تندرج في إطار حرية الملاحة وفقا للقانون الدولي ثم واصلت عملياتها العادية في المياه الدولية".

وتؤكد بكين سيادتها على كل جزر بحر الصين الجنوبي تقريبا وتشكو من العمليات الأمريكية في المنطقة التي تشكّل ساحة لصراع نفوذ مع واشنطن، حيث تعتبر إبحار سفن أجنبية في هذه المياه مساسا بسيادتها بينما ترى الولايات المتحدة ودول أخرى أن هذه المنطقة مياه دولية وبالتالي مفتوحة للجميع.

وتعترض دول مجاورة مثل الفلبين وماليزيا وبروناي وإندونيسيا وسنغافورة وفيتنام على مطالبات الصين في المنطقة التي تعدّ طريقًا تجاريًا عالميًا أساسيًا.

ودانت بكين الخميس عبور المدمرة في المنفذ البحري الذي يفصل تايوان عن الصين القارية. وتسلك السفن الأمريكية هذا المضيق عادة مثيرة غضب الصين التي تعتبر تايوان جزءا من أراضيها.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بحزم أكبر.. البنتاجون يتوعد الصين بمعارك بحرية

تحرك عاجل من الجيش الصيني نحو سفينة حربية أمريكية لدى عبورها مضيق تايوان

أول تحدٍ كبير لإدارة بايدن.. الصين تستعرض قوتها بالقرب من تايوان.. استفزاز واضح لأمريكا لإنهاء استقلال الجزيرة فهل يرضخ الرئيس الجديد؟

ترشيحاتنا

يخص الحرمين.. قرار سعودي عاجل لمواجهة كورونا

الإسماعيلي بعد تصريحات الشامي: حظر إعلامي على اللاعبين وغرامات للمخالفين

بدون صبحي والسعيد.. بيراميدز يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام طلائع الجيش

نتخلص منها ولا نعرف فوائدها.. استخدامات مذهلة لأكياس الشاي المستعملة

في ذكرى ميلاد إلياس مؤدب.. سر اتهامه بالجاسوسية

أخر وقت لصلاة الضحى وهل يجوز صلاتها بعد الظهر؟.. اعرف رأي الشرع

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مواصفات وأسعار MG 6 موديل 2021 | صور

في المنزل.. 6 وصفات طبيعية للتخلص من الرؤوس السوداء

تعرف على أسعار ومواصفات رينو داستر موديل 2021..صور