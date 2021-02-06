ترحيب عربي واسع بالسلطة الجديدة في ليبيا.. إدانة دولية لانقلاب ميانمار.. «طيران الإمارات» تفرض قيودا على المسافرين للكويت.. الأبرز في صحف الإمارات

- الجامعة العربية والتعاون الخليجي يرحبان باختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا

- الولايات المتحدة تطالب انقلابيي ميانمار بتسليم السلطة ووعيد بالعقوبات

- 3 أيـام تفصـل الإمــارات عــن تحقيـــق حلـــم المـــريـــخ

- طيران الإمارات: قيود مؤقتة على سفر غير الكويتيين من دبي إلى الكويت

- بايدن يعتزم رفع الحد الأقصى لعدد اللاجئين

- الصين تسجل أدنى حصيلة يومية لإصابات كورونا منذ 17 ديسمبر













تناولت الصحف الإماراتية عددًا من الموضوعات المحلية والدولية، جاء في صدرها المستجدات حول اختيار السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.





قالت صحيفة الاتحاد، أشادت جامعة الدول العربية بعملية التصويت التي أجراها بنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف وأفضت إلى اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للمرحلة التمهيدية في ليبيا.





ورحبت الأمانة العامة للجامعة في بيان لها بنجاح الملتقى في تحمل مسؤولياته بهذا الشكل الإيجابي وعبرت عن تطلعها لأن يتم تنصيب المجلس الرئاسي برئاسة محمد المنفي وتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة عبدالحميد ادبيبة في أقرب فرصة.





كما ورحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، بالاتفاق في ليبيا باختيار السلطة التنفيذية الجديدة، وأكد الحجرف أهمية هذه الخطوة للوصول إلى الحل الدائم والشامل.





في سياق آخر قالت الصحيفة، يعتزم الرئيس الأميركي جو بايدن رفع الحد الأقصى المسموح به للاجئين خلال السنة المالية الحالية إلى 62500 بزيادة كبيرة عن الحد الأقصى الذي حدده الرئيس السابق دونالد ترامب وبلغ 15000.





وقال شخصان مطلعان لـ"رويترز" إن هذه المخصصات ستوفر أماكن لنحو 22 ألف لاجئ من أفريقيا وستة آلاف من شرق آسيا وأربعة آلاف من أوروبا وآسيا الوسطى وخمسة آلاف من أميركا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و13 ألفا من جنوب آسيا.





سجلت الصين حالات كورونا خلال الساعات الماضية، وفق ماذكرت اللجنة الوطنية للصحة في الصين ،12 إصابة جديدة بكوفيد -19 فقط نزولا من 20 إصابة في اليوم السابق فيما يمثل أدنى حصيلة يومية في الإصابات منذ 17 ديسمبر .





من جانبها قالت صحيفة الخليج الإماراتية، إن الجامعة العربية ربحت بعملية التصويت التي أجراها بنجاح ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف، وأفضت إلى اختيار السلطة التنفيذية الجديدة للمرحلة التمهيدية في ليبيا.





قالت الخليج، تظاهر المئات، في رانجون، احتجاجًا على الانقلاب الذي أطاح بحكومة الزعيمة أونج سان سو كي المدنية، في وقت كثف الجيش الاعتقالات بين المسؤولين السياسيين، في وقت طالب كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن الانقلابيين بتسليم السلطة والإفراج عن المعتقلين، كما أعرب مجلس الأمن والأمم المتحدة عن القلق العميق ودعا لإطلاق سراح المحتجزين.





وتواصل التنديد الدولي بالانقلاب، وحض الرئيس الأمريكي جو بادين في خطاب أمس الأول الخميس، الجنرالات على «التخلي عن السلطة» فيما تدرس إدارته فرض عقوبات بحقّ بعضهم.





إماراتيًا قالت الصحيفة، إن 3 أيام فقط تفصل دولة الإمارات العربية المتحدة عن تحقيق الحلم، وتحديدًا عند الساعة 7:42 مساء بتوقيت الإمارات، يوم التاسع من فبراير الجاري، لتصبح خامس دولة في العالم تصل بنجاح إلى كوكب المريخ.





ومنذ انطلاقه قبل نحو 7 أشهر من قاعدة تناغاشيما اليابانية على متن الصاروخ «إتش 2 إيه»، أنجز مسبار الأمل مرحلتين مهمتين، هما مرحلة الإطلاق، ومرحلة العمليات المبكرة، وهو الآن على وشك إنجاز المرحلة الثالثة، وهي «الملاحة في الفضاء» التي استغرقت أطول مدة زمنية، وجرت فيها بنجاح 3 مناورات دقيقة لتوجيه المسبار، ليكون في المسار الأكثر دقة للوصول إلى وجهته، قبل أن تبدأ بعد يوم التاسع من فبراير الجاري المرحلة الرابعة والأكثر صعوبة ودقة وخطورة، وهي مرحلة الدخول إلى مدار المريخ، وتعقبها مرحلتان هما الدخول إلى المدار العلمي ثم المرحلة العلمية، ليبدأ حينها بتوفير بيانات للبشرية، يصل حجمها إلى 1000 جيجابات.





من جانبها، قالت صحيفة البيان، أكدت طيران الإمارات، على وجود قيود مؤقتة على نقل غير الكويتيين على الرحلات الجوية من دبي إلى دولة الكويت.





قالت الناقلة في تحديث نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه وفقًا لتوجيهات حكومة الكويت، لن تقبل طيران الإمارات مسافرين من غير الكويتيين على الرحلات من دبي إلى الكويت في الفترة من 7 إلى 20 فبراير 2021.





وأوضحت أنه لن يتم قبول العملاء الذين يحملون تذاكر مع وجهات نهائية في الكويت للسفر في نقطة انطلاقهم، فيما الإعفاءات تشمل الأقارب من الدرجة الأولى للكويتيين، وخدم المنازل الذين يسافرون مع كفلاء كويتيين، وعاملات المنازل المسجلات على منصة "بالسلامه".





وأضافت "نأسف للإزعاج، ويجب على المتعاملين المتأثرين الاتصال بوكيل الحجز أو مركز اتصال الشركة للحصول على خيارات إعادة الحجز، ولتلقي إشعارات التحديث".



