حكم بلع بقايا الطعام أثناء الصلاة.. دار الإفتاء تجيب| فيديو

هل تجب المضمضة والاستنشاق أثناء غسل الجنابة

في حالة الغُسل من الجنابة هل من الضروري المضمضة والاستنشاق لصحته، أم أنها سنَّة ويجوز بغيرها؟





وقالت دار الإفتاء ، في فتوى لها، إن من فرائض الغسل تعميم الجسد والشعر بالماء الطهور، وقد جعل الحنفية والحنابلة داخل الفم والأنف من ظاهر البدن، فيفترض غسلهما؛ خروجًا من الخلاف.





وقدم الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، طريقة سهلة ومبسطة للغسل من الجنابة للرجل والمرأة.





وقال عاشور، إن الغسل من الجنابة يرتكز أولا على النية وهي أن ينوي الرجل رفع الجنابة مع استباحة الصلاة ثم تعميم الجسد كله بالماء وهذا واجبات الغسل.





وأشار إلى أن من السنة أن يتوضأ الرجل قبل الغسل بدون غسل رجليه ومن السنة أن يغسل رأسه أولا ثم يغسل شقه الأيمن وشقه الأيسر وهذه من المستحبات الذي إن فعلها الرجل أخذ أجرها وإن لم يفعلها فلا حرج.



