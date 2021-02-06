اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل يشيد بموفدي الأوقاف

تلقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف خطاب إشادة من الدكتور محمد حسين الزغبي رئيس اتحاد المؤسسات الإسلامية بالبرازيل يشيد فيه الاتحاد بدور الوزارة وبأئمتها في نشر الفكر الإسلامي الوسطي.

وأشاد بالدور الحيوي لموفدي وزارة الأوقاف إلى كافة المدن البرازيلية لما تقوم به بعثة وزارة الأوقاف المصرية في البرازيل من جهد دعوي قائم على الوسطية والاعتدال ومواجهة الأفكار الهدامة.

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنه بناءً على قراري إنهاء الخدمة رقم (20) لسنة 2021م ورقم (37) لسنة 2021م الصادران من مديرية أوقاف القاهرة بإنهاء خدمة كلٍ من : أحمد شاكر زكريا محمد علي ، و عادل إسماعيل عبده بدر .





وذكرت الوزارة، أن سبب هذا القرار انقطعهما عن العمل وذلك وفق القانون رقم (81)لسنة 2016م ، بشأن العاملين المدنيين بالدولة ، مع التأكيد على تطبيق القانون بحسم على أي مقصر في عمله.





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