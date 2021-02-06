الأهلي: لا ضغوط على اللاعبين وسنرفع اسم مصر امام بايرن ميونخ

قال خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي: نأمل ان يرفع لاعبو النادي الأهلي اسم مصر وافريقيا في مبارة بايرن ميونخ، مضيفا:" نسعى لـ خوض لقاء جيد أمام بايرن ميونخ".





وأضاف خالد مرتجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا ضغوط على لاعبي الأهلي قبل لقاء بايرن ميونخ ".





وتابع خالد مرتجي:" النادي الأهلي له تاريخ محترم مع الأندية العالمية والأوروبية "، مضيفا:" المسحات سلبية للاعبين".





وأكمل خالد مرتجي:" بايرن ميونخ من اغنى اندية العالم ويملك إمكانات كبيرة وهو بطل أوروبا "، مضيفا :"" لاعبو الاهلي سوف يستمتعون باللقاء ".





وتابع مرتجي:" كل الجماهير الحاضرة لمباراة بايرن ميونخ سوف تكون من جماهير النادي الأهلي".





وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع لاعبيه داخل المطعم اللبناني في الطابق السابع بفندق الإقامة في الدوحة عقب الفوز علي الدحيل مباشرة.





وهنأ الخطيب اللاعبين بالفوز وطالبهم بالعودة للحظر الإعلامي من جديد خاصة أنهم مقبلون علي مباراة قوية للغاية.





وأضاف بيبو للاعبين:" مواجهة بايرن ميونيخ في بطولة رسمية ونصف نهائي مونديال العالم للاندية لا تتكرر كثيرًا..وقد لا يعيشها جيلكم من جديد..لعبنا هنا في مونديال العالم خمس مرات ولم نواجه بطل أوروبا في المربع الذهبي".