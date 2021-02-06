تعرف على لون زي الأهلي أمام البايرن في كأس العالم للأندية

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي ، الزي الذي يرتديه النادي الاهلي في مبارة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية .





وقال خالد مرتجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النادي الأهلي يتخاف منه في أي مكان".





وأضاف خالد مرتجي:" هنلعب بالتيشيرت الأحمر والشورت الأسود ونادي بايرن ميونخ يرتدي اللون الأبيض الكامل ".





وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع لاعبيه داخل المطعم اللبناني في الطابق السابع بفندق الإقامة في الدوحة عقب الفوز علي الدحيل مباشرة.





وهنأ الخطيب اللاعبين بالفوز وطالبهم بالعودة للحظر الإعلامي من جديد خاصة أنهم مقبلون علي مباراة قوية للغاية.





وأضاف بيبو للاعبين:" مواجهة بايرن ميونيخ في بطولة رسمية ونصف نهائي مونديال العالم للاندية لا تتكرر كثيرًا..وقد لا يعيشها جيلكم من جديد..لعبنا هنا في مونديال العالم خمس مرات ولم نواجه بطل أوروبا في المربع الذهبي".



