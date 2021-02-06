خبر سار لجماهير الأهلي قبل مواجهة بايرن ميونيخ فى مونديال الاندية

أعلن الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سلبية المسحة الطبية التي خضعت لها بعثة الفريق صباح اليوم السبت داخل مقر إقامتها، استعدادًا لمواجهة بايرن ميونيخ الألماني.
ويستعد الأهلي لمواجهة بايرن ميونيخ المحدد لها الثامنة مساء بعد غدٍ الاثنين بتوقيت القاهرة في نصف نهائي كأس العالم للأندية.
وخاض الفريق مرانًا قويًّا اليوم، وشهد في بدايته محاضرة فنية من الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني للاعبين، وأعقبها خوض تدريبات بدنية خفيفة، ومران فني قوي، ركز خلاله الجهاز الفني على الجانب الخططي استعدادًا لبطل أوروبا.