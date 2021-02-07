أول تعليق من مدرب جالاتا سراي بعد تألق مصطفى محمد في ديربي تركيا





وحقق جالاتا سراي فوزا هاما في ديربي اسطنبول أمام فنربخشه (1-0)، وأحرز مصطفى محمد هدف المباراة الوحيد.





وقال فاتح تريم بعد المباراة:«مصطفى محمد لعب مباراة ونصف، الآن يواجه لغة مختلفة، ومدينة مختلفة، ربما تكون أساليب التدريب أيضا مختلفة لكن من السهل التكييف معها».





وأضاف:«إنه فتى جيد جدا ، لاعب كرة قدم جيد ولديه شخصية، مصطفى محمد سيسد فجوة مهمة لدينا».





وارتقى جالاتا سراي لصدارة الدوري التركي، وأصبح رصيده 48 نقطة متساويا مع فنربخشه صاحب نفس الرصيد والمتواجد بوصافة جدول الترتيب.

أشاد فاتح تريم المدير الفني لجالاتا سراي، بمهاجمه بمصطفى محمد، بعدما تألق الأخير وسجل هدف فوز فريقه مساء السبت، على فنربخشه في الدوري التركي.