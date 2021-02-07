صحف الإمارات: مصطفى محمد يصنع التاريخ .. قمة أهلي وبايرن بتحكيم إماراتي .. الحكومة الليبية تتعهد بتسليم السلطة.. ومقر تليجرام في دبي

*بايدن يتصل بامرأة فقدت عملها جراء كورونا

*التنسيق الفرنسي - الأمريكي بشأن لبنان يقطع أشواطًا متقدّمة

* الجيش الليبي يبدي ترحيبه بنتائج ملتقى حوار جنيف





تناولت الصحف الإماراتية اليوم الأحد، مجموعة من أهم الأخبار على الساحة المحلية والإقليمية والدولية، حيث سلطت الضوء على إسناد مهمة التحكيم لمباراة النادي الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني في نصف نهائي كأس العالم للأندية إلى طاقم تحكيم إماراتي.









*طاقم تحكيم إماراتي يقود قمة البايرن والأهلي في مونديال الأندية





بحسب "الإمارات اليوم"، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي المصري وبايرن ميونخ الألماني، في نصف نهائي كأس العالم للأندية، التي تقام الاثنين المقبل بقطر، والذي سيقوده المونديالي الإماراتي محمد عبدالله حسن.





وذكر "فيفا" على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن محمد عبدالله سيتولى قيادة مباراة الأهلي مع بايرن ميونيخ، ويعاونه كل من الحكمين الإماراتيين محمد أحمد يوسف وحسن المهري، في المقابل تتولى البرازيلية إيدنا ألفيش مهمة الحكم الرابع، وسيكون البحريني خميس المري حكمًا للفيديو، ويعاونه الكندي درو فيشر.





وتعد هذه المباراة الأولى لطاقم التحكيم الإماراتي في مونديال الأندية، بينما يواصل الطاقم نفسه بقيادة محمد عبدالله حسن مشاركاته على المستوى الدولي بعدما شارك في كأس العالم 2018 في روسيا.





ويلتقي الأهلي مع البايرن، بعدما تغلب "الأحمر" على الدحيل بهدف دون رد في الدور الثاني من البطولة، أما "البافاري" فيخوض البطولة بدءً من نصف النهائي بصفته بطلا لدوري أبطال أوروبا.





*بايدن يتصل بامرأة فقدت عملها جراء كورونا





وبحسب "الإمارات اليوم"، اتصل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم السبت، بامرأة فقدت عملها جراء جائحة كورونا، في إطار سعيه لإظهار مدى قربه من مواطنيه ضمن آلية جديدة للتواصل المباشر مع أفراد من الشعب الأمريكي.





وبسبب الجائحة، أجريت المحادثة عبر الهاتف من المكتب البيضاوي مع ميشيل المتحدرة من روزفيل في كاليفورنيا، وهي أم خسرت عملها في شركة ناشئة بسبب التداعيات الاقتصادية لجائحة كوفيد-19.





وكانت قد وجهت رسالة إلى بايدن أخبرته فيها عن معاناتها وأنها تبحث عن عمل.





وفي فيديو للمحادثة بثه البيت الأبيض عبر الإنترنت، قال الرئيس: "كان والدي يقول لي إن العمل أكثر بكثير من مجرد راتب. هو كرامتك واحترامك ومكانتك في المجتمع".





وقالت ميشيل التي لم يكشف عن كنيتها: "نحن سعداء للغاية لكونك تركز على هذا الأمر"، مضيفة أن والديها سجلا للتو لتلقي اللقاح المضاد لكوفيد-19.





*دبي مقر «تليجرام» العالمية





وبحسب "البيان"، أكد حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كانت وراء تأسيس وازدهار مجتمع تكنولوجي عالمي ضخم في دبي، يضم أكثر من 1600 شركة، و24 ألف محترف، يمارسون أعمالهم انطلاقًا من مدينة دبي للإنترنت، التي تمكنت على مدار 20 عامًا، من ترسيخ مكانتها مركزًا محوريًا للتكنولوجيا في المنطقة، وأحد أهم المراكز العالمية المتخصصة في هذا المجال.





وأوضح أن دبي مستمرة في تطوير بيئتها الجاذبة والداعمة للأعمال، سواء الشركات العالمية الكبرى، أو رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة الساعية إلى النجاح وبلوغ العالمية، منوهًا بأن البنية التقنية القوية التي أرستها دبي منذ فترة بعيدة، وعملت على تطويرها على مدار السنوات الماضية، تمكنها من مواكبة وتلبية تطلعات الشركات ومؤسسات الأعمال، على تنوع تخصصاتها، وتفاوت أحجام أعمالها.





جاء ذلك خلال استقبال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بافل دوروف مؤسس منصة «تليجرام» الرقمية، التي تتخذ من دبي مقرًا عالميًا لها، وتتجاوز قيمتها السوقية 20 مليار دولار، ويتخطى عدد مستخدميها 570 مليون مستخدم، حيث تعرّف، خلال اللقاء، إلى مُجمل نشاط المنصة، وما حققته من تميز في مجال تخصصها خلال فترة وجيزة، وتطلعاتها لتطوير أعمالها خلال المرحلة المقبلة.





*بهدف عالمي..المصري مصطفى محمد يصنع التاريخ في ديربي إسطنبول





وبحسب "البيان"، بهدف عالمي أحرز المصري مصطفى محمد خرج فريق جالاطة سراي بفوز ثمين من ملعب جاره اللدود فنربخشة في "ديربي" مدينة إسطنبول، الذي جمعهما مساء اليوم السبت، في الجولة 24 من الدوري التركي لكرة القدم.





وقاد لاعب الزمالك السابق والمنتخب المصري لكرة القدم ناديه الجديد التركي لتحقيق الفوز في مباراة الدربي أمام مضيفه فنربخشه ضمن الأسبوع 24 للدوري التركي الممتاز لكرة القدم والتي أقيمت على ملعب أولكر في مجمع فنربخشة تشوكرو سارك أوغلو الرياضي.





*الحكومة الليبية الجديدة تتعهد بتسليم السلطة بعد انتخابات ديسمبر





وبحسب "الخليج"، أكد رئيس الحكومة الليبية المنتخب عبد الحميد دبيبة، أن النجاح في اختيار سلطة تنفيذية جديدة خطوة مهمة تنهي الأزمة السياسية في ليبيا، وهي فرصة لطي صفحة الماضي ومد الأيدي للسلام والتفرغ لإنهاء أزمات الليبيين.





فيما اشترطت الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالله الثني، اعتماد الحكومة الجديدة من البرلمان مجتمعًا وبشكل قانوني، كي تسلمها السلطة، في حين أبدى الجيش الليبي، السبت، ترحيبه بنتائج ملتقى الحوار الذي عقد في جنيف، وتشكيل السلطة التنفيذية الجديدة، متعهدًا بمساعدتها وتسهيل مهامها بغية الوصول إلى موعد الانتخابات المتفق عليه في ديسمبر.





وقال دبيبة، في لقاء حواري مع أعضاء ملتقى الحوار نقلته وكالات رسمية: إن «ليبيا ستبنى للجميع، وليس فيها خاسر؛ بل شريك حقيقي للعمل في بناء السلام في ليبيا»، مطمئنًا أن الحكومة الجديدة قادرة على التحرك في مختلف أنحاء ليبيا، ومن بين برامجه التنقل والعمل في مختلف المدن والعمل على إصدار قرارات للحد من المركزية.





وأكد اتباع منهج الشفافية واستعداده للمساءلة، كما تعهد بالوفاء بالتزامه بما ورد في برنامجه بحل مشكلة السيولة والكهرباء خلال فترة قريبة متعهدًا بتوفير لقاح فيروس كورونا في القريب العاجل.





كما أشار دبيبة، إلى أن مشاكل الجنوب الليبي ستكون من أولويات العمل في حكومته مع التفكير في إنشاء مصفاة للوقود في تلك المناطق.





من جانبه، طالب عضو المجلس الرئاسي موسى الكوني، كل ليبي بالمساهمة في الوصول إلى حل سياسي للخلافات في البلاد، مشيرًا إلى أن المجلس سيسعى إلى توحيد جميع المؤسسات الليبية خلال الفترة المقبلة.





*التنسيق الفرنسي - الأمريكي بشأن لبنان يقطع أشواطًا متقدّمة





وبحسب "الخليج"، قالت مصادر لبنانية معنية بالتأليف الحكومي، إنّ العدّ العكسي للعمل الجادّ لتأليف الحكومة سيبدأ مع عودة الرئيس المكلّف سعد الحريري من الخارج، في وقت ثمَّن فيه رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني ​نبيه بري الموقفين الأمريكي والفرنسي، بينما تتواصل التحقيقات في جريمة اغتيال لقمان سليم.





ويُنتظر أن يحمل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري معطيات تتعلق بالاستحقاق الحكومي، في أعقاب جولته الخارجية التي قد تشمل القاهرة وباريس، بالتزامن مع زيادة التنسيق بين فرنسا والولايات المتحدة حول لبنان، خصوصًا بعد حصول الإدارة الفرنسية على دعم إدارة الرئيس جو بايدن للمبادرة التي أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون لحلّ أزمة لبنان، في السادس من أغسطس الماضي، غداة انفجار مرفأ بيروت.





وفي السياق، أكد رئيس ​مجلس النواب​ اللبناني ​نبيه بري في حديث صحفي ​ أن «مبادرته مستمرة ولا تراجع عنها، وهي باقية على الطاولة، لافتًا إلى أن «الموقف الفرنسي - الأمريكي جيد، والأمريكيون يقفون الآن إلى جانب الفرنسيين في مسعاهم، ولكن الكرة هي في ملعبنا كلبنانيين، والمسؤولية تقع على عاتقنا بالدرجة الأولى، إذ إنّ شعبنا هو الذي يتألم».





وشدّد بري في حديث صحفي على أنّ التأليف يجب أن يتمّ بين ​رئيس الجمهورية​ العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد ​الحريري​ على قاعدة استمرار التشاور بينهما حتى يتوافقا.