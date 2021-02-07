مونديال الأندية.. الدحيل يواجه أولسان هيونداي الكوري الجنوبي لتحديد المركز الخامس

يواجه فريق أولسان هيونداي الكوري الجنوبي منافسه الدحيل القطري اليوم في تمام الساعة الواحدة ظهرا على ملعب أحمد بن علي المونديالي ضمن منافسات تحديد المركز الخامس والسادس في بطولة كأس العالم للأندية .





ويسعى فريق الدحيل القطري إلى تحقيق المركز الخامس بعد الهزيمة أمام النادي الأهلي المباراة الماضية بنتيجة هدف دون رد.





وشارك فريق الدحيل في بطولة كأس العالم للأندية كممثل عن الدورى القطري بعد التتويج به الموسم الماضي بينما شارك اولسان هيونداي في البطولة بعد التتويج ببطولة دورى ابطال آسيا .





علي جانب آخر كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الزي الذي يرتديه النادي الاهلي في مبارة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.





وقال خالد مرتجي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النادي الأهلي يتخاف منه في أي مكان".





وأضاف خالد مرتجي: "هنلعب بالتيشيرت الأحمر والشورت الأسود ونادي بايرن ميونخ يرتدي اللون الأبيض الكامل".





وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع لاعبيه داخل المطعم اللبناني في الطابق السابع بفندق الإقامة في الدوحة عقب الفوز علي الدحيل مباشرة.





وهنّأ الخطيب اللاعبين بالفوز وطالبهم بالعودة للحظر الإعلامي من جديد خاصة أنهم مقبلون على مباراة قوية للغاية.



