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رياضة

بالميراس البرازيلي يواجه تيجريس المكسيكي في نصف نهائي مونديال الأندية

الأحد 07/فبراير/2021 - 09:34 ص
بالميراس البرازيلي
بالميراس البرازيلي
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عبدالله هشام
يلعب فريق بالميراس البرازيلي أمام منافسه تيجريس اونال المكسيكي اليوم في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب المدينة التعليمية ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها الدوحة . 

وصعد فريق تيجريس إلى نصف النهائي بعد الفوز علي فريق اولسان هيونداي الكورى الجنوبي بنتيجة هدفين مقابل هدف. 

ويواجه الفائز من مباراة بالميراس أمام تيجريس الفائز من مواجهة الأهلي وبايرن ميونخ التى تقام غدا في تمام الساعة الثامنة مساء.
 
وكشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الزي الذي يرتديه النادي الاهلي في مبارة بايرن ميونخ في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وقال خالد مرتجى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النادي الأهلي يتخاف منه في أي مكان".

 وأضاف خالد مرتجي:"   هنلعب بالتيشيرت الأحمر والشورت الأسود  ونادي بايرن ميونخ يرتدي اللون الأبيض الكامل ".

وعقد محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة الأهلي جلسة مع لاعبيه داخل المطعم اللبناني في الطابق السابع بفندق الإقامة في الدوحة عقب الفوز علي الدحيل مباشرة.

وهنأ الخطيب اللاعبين بالفوز وطالبهم بالعودة للحظر الإعلامي من جديد خاصة أنهم مقبلون علي مباراة قوية للغاية.

وأضاف بيبو للاعبين:" مواجهة بايرن ميونيخ في بطولة رسمية ونصف نهائي مونديال العالم للاندية لا تتكرر كثيرًا..وقد لا يعيشها جيلكم من جديد..لعبنا هنا في مونديال العالم خمس مرات ولم نواجه بطل أوروبا في المربع الذهبي".
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