نجمة العشق الممنوع تحتفل بعيد زواجها الثاني

احتفلت الممثلة التركية هازال كايا بعيد زواجها الثاني من زوجها المخرج علي اتاي، من خلال رسالة رومانسية عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.





ونشرت هازال كايا المعروفة في الوطن العربي بـ "نهال" التركية برفقة على اتاي وعلقت قائلة: "واحدة من الصور التي التقطتها في اول اجازة لنا سويا .. هنا لدينا الكثير من الذكريات التي نسينا ان نسجلها بالصور".





وأضافت هازال كايا: "انا احبك كثيرا وسعيدة اننا تزوجنا".





تعد هازال كايا من الفنانات التركيات المثيرات للجدل بسبب آرائها الجريئة سواء في السياسية او الحياة وصورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.





وحققت هازال كايا شهرة واسعة في الوطن العربي من خلال دور "نهال" في مسلسل "العشق الممنوع"، ومسلسل "اسميتها فريحة".



