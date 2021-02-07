كيميتش: الأهلي بايرن ميونخ مصر.. ونسعى لكتابة التاريخ





وقال كيميتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لمباراة الأهلي:" نحن نعلم أن الأهلي فريق قوي، هم بايرن ميونخ مصر، وقد لعبوا مباريات كثيرة بدون خسارة، ولكن أبطال دوري أبطال أوروبا دائمًا هم المرشحون الأوفر حظًا للفوز بالبطولة، ونحن نريد تأكيد هذا الأمر"





وتابع:" نحن سعداء للغاية بأن أُتيحت لنا فرصة المشاركة في البطولة، وفرصة الفوز بها، ولكن أولا علينا المنافسة في مباراة نصف النهائي، والتي نحن المرشحون الأوفر حظًا فيها".".





وعن الفوز باللقب، قال كيميتش: "إنها فرصتنا لكتابة التاريخ. نحن متحسمون للغاية لمباراة نصف النهائي، ثم سنرى ماذا سيحدث بعدها".





وتأهل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، بعد الفوز على الدحيل القطري بهدف دون رد سجله حسين الشحات، في المباراة التي أقيمت على ستاد المدينة التعليمية بالدوحة، الخميس الماضي

وتقام بطولة كأس للأندية بمشاركة "الدحيل القطري" بطل دوري البلد المستضيف للبطولة"، بايرن ميونخ الألماني "بطل دوري أبطال أوروبا"، الأهلي المصري "بطل دوري أبطال أفريقيا"، بالميراس البرازيلي "بطل كأس ليبرتادوريس"، أولسان هيونداي "بطل دوري أبطال آسيا"، تيجريس أونال "بطل الكونكاف".

أكد جوشوا كيميتش نجم فريق بايرن ميونخ أن مباراة الأهلي المقرر لها غدا الاثنين، في بطولة كأس العالم للأندية، لن تكون سهلة.