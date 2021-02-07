عميد آداب القاهرة يكشف عن شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم علم نفس

كشف الدكتور شريف كامل عميد كلية الآداب جامعة القاهرة، عن شروط التحاق طلاب الدراسات العليا بقسم علم النفس .
وقال الدكتور شريف كامل خلال تصريح لصدى البلد ، يقبل لبرنامج الماجستير شعبة علم نفس الإكلينيكى أعلى خمس من الطلاب الحاصلين على دبلوم علم النفس التطبيقى بعد اجتياز المقابلة الشخصية وبدون عقد امتحان تحريرى .
وأضاف عميد الكلية ، يعفى الطلاب الحاصلين على شهادة الليسانس او مايعادلها بتقدير جيد جدا او امتياز من دخول امتحان القبول التحريرى ، ولكن بالنسبة للطلاب الحاصلين على تقدير جيد لابد من اجتياز الامتحان التحريرى فى مجال مناهج البحث ، القياس النفسى ، ونصوص نفسية باللغة الانجليزية .
وكان عميد كلية الآداب بجامعة القاهرة قد أوضح، أن الامتحانات ستعقد بنظام "البابل شيت" اعتبارا من يوم 21 لطلاب الدراسات العليا بالكلية، على أن يتم إجراؤها لطلاب مرحلة الليسانس بداية من شهر مارس المقبل.
وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة، والتزام الجميع بها، سواء الطلاب أو العاملين وأعضاء هيئة التدريس، وعدم السماح لأي طالب بالدخول لمقر الكلية دون ارتداء الكمامة، ومنع التجمعات بينهم وقياس درجة حرارتهم بالكواشف الحرارية للاطمئنان على صحتهم.