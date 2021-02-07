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أخبار البلد

سفير سلطنة عمان لدى القاهرة يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما بالجامعة العربية

الأحد 07/فبراير/2021 - 02:25 م
السفير عبد الله الرحبي
السفير عبد الله الرحبي يقدم أوراق اعتماده مندوبا دائما
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مـيــــس رضـــا
قدم السفير عبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عمان لدى القاهرة، أوراق اعتماده للأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، مندوبًا دائمًا لـ السلطنة لدى جامعة الدول العربية ، اليوم الأحد، وذلك خلال استقبال  أبو الغيط له  بمقر الجامعة بالقاهرة.

وكان السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان أصدر مرسوما سلطانيا، في ديسمبر 2020 بإجراء تنقلات وتعيينات في السلك الدبلوماسي، حيث قضى بتعيين السفير عبدالله بن ناصر بن مسلم الرحبي سفيرا لدى مصر، ومندوبا دائما للسلطنة لدى الجامعة العربية.

كان الرحبي، سفيرا للسلطنة فوق العادة، ومفوضا لدى دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر مارس 2020، وشغل وظيفة مندوب السلطنة الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة الدائم في جنيف في يونيو 2012، والمندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى منظمة التجارة العالمية.

وكان من قبل، يشغل منصب الملحق الثقافي بسفارة السلطنة في الأردن، ورئيسا لمجلس إدارة مؤسسة عُمان للصحافة والأنباء والنشر والإعلان في مارس 2005، ورئيسا تنفيذيا لمؤسسة عُمان للصحافة والنشر والإعلان في يوليو 2006، ورئيس تحرير صحيفة عُمان اليومية.

كما منحه الدكتور تيدروس مدير عام منظمة الصحة العالمية، شهادة المنظمة تقديرا لدوره في تعزيز العلاقة والتعاون مع المنظمة.

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