بتقنية الـ 5G.. موتورولا تطلق هاتف Moto G40 قريبا

تستعد شركة موتورولا Motorola، لإطلاق أحدث إصدارات سلسلة G طويلة المدى ذات الميزانية المحدودة، حيث كشفت التسريبات عن إصدارين قادمين وهم Moto G10 و Moto G30، والآن أشارت التقارير إلى سيكون هناك إصدار ثالث يسمى Moto G40.





وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، تم رصد الهاتف الذي يحمل الاسم الرمزى Ibiza، على قوائم Geekbench، أمس، حيث سيأتي مدعوما بشبكات الجيل الخامس 5G، بفضل أحدث معالجات من إنتاج شركة كوالكوم من نوع Snapdragon 480.





وسيعمل هاتف Moto G40، بنظام التشغيل أندرويد 11 مثبت مسبقا، وسيأتي مزودا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 و 128 جيجابايت.





ويتميز هاتف موتورولا Moto G40 والذي سيتم إصداره في الهند قريبا، بشاشة من نوع IPS LCD، بمعدل تحديث عالٍ قدره 90 هرتزا في الثانية، بدقة 720+ بيكسل.





وحسبما ورد في التسريبات السابقة، فأن هاتف Moto G30، سيأتي بشاشة بقياس 6.5 بوصة، من نوع IPS LCD، بمعدل تحديث بتردد 90 هرتزا في الثانية، بدقة عرض 720 x 1600 بيكسل.





وسيتم تشغيل هاتف Moto G30، بواسطة معالج من نوع Snapdragon 662، والذي سيأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعتي 4 و 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعتي 64 و 128 جيحابايت.





وسيقدم هاتف Moto G30، كاميرا خلفية رباعية بدقة 64 و 13 و 2 و 2 ميجابيكسل، إلى جانب كاميرا أمامية للتصوير السيلفي بدقة 13 ميجابيكسل، وسيحتوي على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 20 وات.