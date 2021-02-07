ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل خروج الدم ينقض الوضوء؟.. علي جمعة يجيب

الأحد 07/فبراير/2021 - 05:09 م
صدى البلد
Advertisements
أوضح الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف  مفتي الجمهورية السابق أن خروج الدم من غير السبيلين القبل والدبر لا ينقض الوضوء، وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي وفقهاء أهل المدينة السبعة وغيرهم.

وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال «حكم خروج الدم أثناء الإحرام» أن الفقهاء استدلوا بحديث جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما-: «أن رجلين من أصحاب النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- حرسا المسلمين في غزوة ذات الرقاع، فقام أحدهما يصلي، فرماه رجل من الكفار بسهم فنزعه وصلى ودمه يجري، وعلم به النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- فلم ينكره». أخرجه أحمد وأبو داود، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، وذكره البخاري تعليقًا، وقال الحسن البصري: "مَا زَالَ الْمُسْلِمُونَ يُصَلُّونَ فِي جِرَاحَاتِهِمْ" رواه ابن أبي شيبة بسند صحيح، وعلقه البخاري.

ونصح بأنه على المصاب بذلك أن يتوضأ ويعصب جرحه، ولاحرج عليه في إحرامه، ولا في طوافه، ولا يتوضأ بسبب ذلك إلا إذا أحدث أي أخرج ريحًا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

معنى قوله أو لامستم النساء وهل المصافحة تنقض الوضوء؟

هل لمس العورة ينقض الوضوء ؟

هل يجب المضمضة إذا أكلت بعد الوضوء؟ أمين الفتوى يجيب

هل خروج الدم ينقض الوضوء؟

هل خروج الهواء من الفرج ينقض الوضوء؟

هل السجائر تنقض الوضوء؟.. 7 أمور يجب أن يعرفها المدخنون

ترشيحاتنا

بعد التشهير به.. شريف إكرامي يتخذ الإجراءات القانونية ضد إحدى صفحات التواصل الاجتماعي

تشكيل الاتحاد.. حسام حسن يطالب لاعبيه بالفوز على الزمالك فى موقعة اليوم

يهدد نصف السكان.. السودان يكشف مخاوفه من عزم إثيوبيا ملء سد النهضة

غادرت على الفور.. عروس تتعرض لموقف محرج في حفل زفافها بسبب وزنها الزائد

هجوز خلاص.. بالأبيض شيما الحاج تخطف الأنظار على إنستجرام

أضرار تناول البرتقال بكثرة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الموت الأسود يعود.. العالم على موعد مع وباء جديد قريبا | تفاصيل

شاهد.. دودج تكشف عن وحشها الجديد دورانجو SRT هيلكات 2021

وصفات جديدة.. طريقة عمل البصارة بأسهل الخطوات