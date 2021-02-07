ثلاثي الأهلي يقاضون رضا عبد العال |تفاصيل مثيرة

قال الإعلامي عمر ربيع ياسين إن كلا من ربيع يس ومختار مختار وعماد النحاس قرروا مقاضاة رضا عبدالعال بسبب تصريحاته المسيئة لهم خلال حلوله ضيفا بالبرامج الرياضية المختلفة.









وكتب عمر ربيع ياسين عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، قائلا: "قرر كل من الكابتن ربيع يس والكابتن مختار مختار والكابتن عماد النحاس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد رضا عبدالعال بسبب تصريحاته المسيئة ضدهم وتم تكليف المستشار محمد رشوان باتخاذ اللازم قانونا".









ودأب نجم الزمالك السابق رضا عبد العال على توجيه نقد لاذع لزملائه من اللاعبين القدامى ممن يعملون مدربين بالدوري المصري أو يتولون تدريب المنتخبات المختلفة مع كل ظهور إعلامي له.