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بالونات وصور تذكارية.. بلياتشو الإسكندرية يرسم البهجة والفرحة على وجوه الاطفال..ويدعوا الشباب للعمل

الإثنين 08/فبراير/2021 - 04:01 ص
بلياتشو الاسكندرية
بلياتشو الاسكندرية
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أحمد بسيوني

  • بلياتشو الاسكندرية يظهر من جديد في محطة الرمل
  • ادخال البسمة والسرور على نفوس الأطفال
  • بيع البالونات والتقاط الصور التذكارية


"تبسمك في وجه أخيك صدقة" هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالبشاشة والسرور يعتبر معروفًا يأخذ الإنسان ثوابًا عليه.

رسم من الأشياء التي تُدخِل البهجة والسرور على نفوس الأطفال، وترسم السعادة على وجوههم فن "الرسم على الوجوه"، وحتّى تشعرُون بهذه البهجة ويعلُو السرور مُحيّاكُم، هلمُوا بنا لكي نتعلّم الرسم على الوجوه خطوة بخطوة:


وفي الإسكندرية، شاب ثلاثيني، ينشر البهجة بين الأطفال، فهو مؤمن بمقولة يرددها دائمًا وهي "الإصرار على التفاؤل بصنع مكان مستحيلا.


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مرتديًا ملابس البلياتشو الشخصية المحببة لدى الأطفال، يقف على الأشرف في محطة الرمل وسط الإسكندرية، يلعب ويلهو مع الأطفال، ليبيع البالونات، ويلتقط الصور التذكارية معهم.


قال على الأشرف، 38 عامًا، لـ صدى البلد، إنه خريج دبلوم تجارة، ولم يأخذ حظه من التعليم، وكان يهوى الموسيقى، ويتمنى أن يحترفها، ولكن ما باليد حيلة لم يستطع أن يفعل ذلك.


وأضاف الأشرف أنه بدأ هذه المهنة منذ أن كان في السادسة من عمره، مع أحد مصممي الفقرات الترفيهية للأطفال بعروس البحر بمنطقة بحري، وتركها لفترة وعاد إليها بعد ذلك، ولكنه بدأ العمل منفردًا، ويحي بعض الحفلات للأطفال وأعياد الميلاد.


وأشار إلى أنه التقى بأحد الأمهات ذات مرة وقررت مساعدته في إنشاء صفحة وعمل إعلان ممول، وعملته كتابة طريقة حجز الحفلات عبر فيسبوك، حتى بدأ ينتشر وبدأ في تقديم العروض الفنية من جديد، ولكن بسبب جائحة كورونا توقف عن الحفلات ففكر في ان ينزل مرة أخرى بنفس الهيئة ونفس الشكل ليبيع البالونات في أحياء الإسكندرية.


ووجه الأشرف نصيحة إلى الشباب بالعمل والسعي وعدم الانتظار، قائلًا: "الشغل مش عيب، العيب هو الكسل  وانتظار المصروف من بابا وماما".

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