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أخبار العالم

2798 حالة.. انخفاض ملحوظ في عدد إصابات كورونا في الإمارات

الإثنين 08/فبراير/2021 - 12:43 م
كورونا في الإمارات
كورونا في الإمارات
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شيماء مصطفى
أعلنت الإمارات، اليوم الاثنين، عن ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية، أعلنت وزارة الصحة، في بيانها اليومي بشأن مستجدات الفيروس، تسجيل 2,798 إصابة جديدة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وذلك بعد إجراء 148,587 فحصًا جديدًا على فئات مختلفة في المجتمع. 

وبهذا العدد اليومي، تكون الإمارات سجلت انخفاضًا ملحوظًا في عدد الإصابات اليومية، حيث رصدت الوزارة 3,093 إصابة أمس. 

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الإصابات الجديدة تعود لأشخاص من جنسيات مختلفة وجميعهم حالاتهم مستقرة ويخضعون للرعاية الصحية اللازمة. 

وبذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في البلاد 329,293 حالة. 

وأضافت الوزارة الإماراتية أنه تم الإبلاغ عن 9 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 930 حالة. 

‎كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3,933 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 309,692 حالة.
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