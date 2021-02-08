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رياضة

شاهد ما يفعله لاعبو بايرن ميونيخ بفندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الأهلي

الإثنين 08/فبراير/2021 - 03:05 م
الأهلى وبايرن ميونيخ
الأهلى وبايرن ميونيخ
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عمرو الحلوانى

نشرت الصحفة الرسمية لنادى بايرن ميونيخ مجموعة من الصور للفريق بفندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الأهلى المرتقبة مساء اليوم بملعب الريان بنصف نهائى كأس العالم للأندية .

وظهر نجوم بايرن ميونيخ يلعبون بعض الألعاب الترفيهية قبل ساعات من مواجهة المارد الأحمر والمقرر إقامتها مساء اليوم .



وفى هذا السياق ، كشف صحفية بيلد الألمانية عن تشكيل بايرن ميونيخ فى مباراته المرتقبة أمام الأهلى والمقرر إقامتها اليوم بملعب الريان فى إطار لقاءات الدور قبل النهائى من منافسات كأس العالم للأندية .


وقال الصحيفة الألمانية إن فليك المدير الفنى استقر على تشكيل قوى لخوض مباراة اليوم رافضا فكرة الاستعانة بأى لاعب بديل بها فى ظل الأهمية الكبيرة لها .


وقالت الصحيفة إن البايرن سيدخل مباراة الأهلى بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى : مانويل نوير

خط الدفاع : بافارد وبواتينج وألبا وديفيد .

خط الوسط : ماسولا وكوميتكش وكومان .

خط الهجوم : جانبري ومولر وليفاندوفسكى .

 

شاهد ما يفعله لاعبو بايرن ميونيخ بفندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الأهلي
شاهد ما يفعله لاعبو بايرن ميونيخ بفندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الأهلي
شاهد ما يفعله لاعبو بايرن ميونيخ بفندق الإقامة قبل ساعات من مواجهة الأهلي
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