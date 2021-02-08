ما أسهل طريقة لاحتساب وإخراج زكاة المال؟.. دار الإفتاء تجيب بالفيديو

وذكر أنه لكي لا يشق الأمر على صاحب المال فعليه أن يحسب أولا المال البالغ للنصاب ويعد عليه عام قمري، أو عام هجري، فإن زاد هذا المال فيلخرج عن المال كله الذي بين يديه 2.5% عن كل ما تحت يديه سواء المال الأصلي الذي حسب عليه أو المال الزايد عليه.

إخراج زكاة المال واعتبارها من الصدقة

هل تجزئ الصدقة الجارية عن كفارة اليمين ؟

قال أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الصدقة الجارية لا تجزئ عن كفارة اليمين، ولا تقوم مقامها.









وأضاف "ممدوح"، خلال فيديو مسجل له عبر قناة الإفتاء عبر اليوتيوب، أن الصدقات الجارية تمحو الذنوب، مؤكدا أن كفارة اليمين لابد من أدائها بنفسها، لا كصدقة جارية، وكفارة اليمين هى إطعام 10 مساكين فإن لم يستطع الإنسان قضاءها، فصوم 3 أيام .









هل يمكن عمل صدقة جارية بفلوس الزكاة ؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع على صفحة دار الإفتاء عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.









وأجاب "وسام": أن الأصل فى الزكاة انها تخرج للفقراء والمساكين أو اذا كانت هذه الصدقة الجارية للمسكين وسيتملكها فلا مانع.









وتابع: لو قام المتصدق أيضًا بتوصيل مياه الشرب لمن ليس لديهم مياه أو غير ذلك فهذا منه صدقة جارية ومنه انه يصب زكاة، ولكن هناك قاعدة تنص على " أنه ليس كل صدقة جارية تصلح ان تنفق فيها الزكاة""، فيمكنك ان تشتري كتب العلم لأن طالب العلم يأخذ من الزكاة.