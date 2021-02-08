5 أشياء فى منزلك تعيق اتصالك بشبكة الواى فاى

تعتبر مشكلة بطء شبكة الواى الفاى Wi-Fi وضعف الاتصال بها مشكلة شائعة لدى كل منزل، وأحيانا قد يعتقد البعض أن المشكلة خاصة بسرعة الإنترنت نفسها أو السعة المحددة لها إلا أن هناك عدد من المشكلات التى تعوق ذلك والتى قد لا يتنبه لها البعض.





وبحسب موقع Eye Networks فإن هناك عدد من الأشياء الموجودة فى المنزل والتى تؤث بدورها على شبكة الواى فاى وتتسبب فى بطئها بشكل ملحوظ، ومنها :









1- شبكة الواى الفاى الخاصة بجيرانك :





وفي الأحياء المكتظة بالسكان ، يوجد الكثير من التداخل من الشبكات اللاسلكية لأشخاص آخرين، وعندما توجد العديد من الشبكات معًا بشكل وثيق ، على سبيل المثال في المباني السكنية ، فسيؤثر ذلك على السعة اللاسلكية.





2- الجدران الخرسانية والبناء





تحجب مواد البناء المختلفة الإشارات اللاسلكية بدرجات مختلفة جدًا، حيث تضعف إشارات الواى فاى أكثر من خلال الاضطرار إلى المرور عبر الجدران السميكة ، وخاصة الخرسانة المسلحة.





3- فرن المايكروويف





تستخدم أفران المايكروويف موجات كهرومغناطيسية تبلغ 2.4 جيجا هرتز لتسخين الطعام. حيث تستخدم معايير الواى فاى القديمة أيضًا الموجات الكهرومغناطيسية عند 2.4 جيجا هرتز ، ولكن مع طاقة إرسال أضعف بكثير، على الرغم من أن جميع أفران الميكروويف مغطاة جيدًا ، إلا أنه سيكون هناك دائمًا درجة معينة من التسربوالتى تؤثر على الشبكة.





4- البلوتوث





يمكن أن تتداخل الأجهزة اللاسلكية مثل سماعات الرأس ولوحات المفاتيح والماوس مع إشارات الواى فاى حيث تستخدم البلوتوث تقنية تسمى frequency hopping ، تجعلها تتخطى النطاق 2.4 جيجا هرتز ، حتى 1600 مرة في الثانية، والتى تجعلها تدمر بعضا من حركة مرور Wi-Fi وتتسبب في حدوث تأخيرات.





5- جهاز التليفزيون





ربما يكون جهاز التليفزيون هو السبب الأكثر شيوعًا لضعف إشارات الواى فاى Wi-Fi حيث لا يجب وضع جهاز الراوتر أو أي نقطة وصول لاسلكية أخرى خلف التلفزيون.











