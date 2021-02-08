يهدد بجائحة جديدة .. مرض فتاك مجهول المصدر يقتل 15 شخصًا في تنزانيا

قتل مرض غامض 15 شخصا على الأقل في تنزانيا، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، يوم الاثنين.





وأشار مسؤول طبي محلي إلى أن بعض المرضى كانوا يتقيأون دما ويعانون من مشاكل في المعدة، وأفاد على الفور باحتمال ظهور وباء جديد. ومع ذلك، فقد تم تعليقها بسبب "خلق حالة من الذعر غير الضروري بين السكان".





وعلق الموظف الطبي المحلي، فيليستا كيساندو، الذي دق ناقوس الخطر لأول مرة بشأن المرض - الذي قيل إنه أصاب 50 شخصًا آخر - لمدة 10 أيام على أساس أنها أثارت الذعر بين السكان المحليين حسبما زُعم.





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وتم فحص عينات دم الضحايا من قبل كيميائي حكومي كبير عندما قلل وزير الصحة التنزاني من مخاوف كيساندو وعلقها.

ومع ذلك، لا تزال المخاوف تتزايد، لا سيما في ضوء تفشي جائحة كورونا - كوفيد 19، لأن هذه ليست المرة الأولى التي تقلل فيها الحكومة من خطورة المرض.





ووصف كيساندو، الذي يشغل منصب كبير المسؤولين الطبيين في منطقة تشونيا ، أعراض المرض ، مشيرًا إلى أن معظم المرضى يتساقطون دماء ويتلوثون من آلام في المعدة.