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اقتصاد

هالة السعيد : مصر تستحوذ على المرتبة الأولى في الاستثمارات الأجنبية بأفريقيا

الإثنين 08/فبراير/2021 - 10:04 م
استثمار
استثمار
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آية الجارحي
قالت الدكتورة هالة  السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنه  علي الرغم من زيادة عدد السكان إلا أن نسب الادخار منخفضة بما ينعكس علي نسب الاستثمار في الناتج وبالحديث.


وأشارت وزيرة التخطيط خلال إجابتها على أسئلة أعضاء مجلس النواب  أن مصر لازالت تستحوذ علي المرتبة الأولي في أفريقيا فيما يخص حجم الاستثمارات الأجنبية علي الرغم من انخفاض حجم الاستثمارات الأجنبية علي مستوي العالم.

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كما أجابت السعيد حول الأسئلة المتعلقة برؤية مصر 2030 موضحة أن الرؤية تم وضعها في فبراير 2016مؤكدة أنها وثيقة حيه وبالتالي فهناك مستتبعات واحتياجات اضطرت الدولة بالنظر إلي تحديث الرؤية .

واكدت أن هناك اتفاقا علي الأهداف لكن الطريقة لتنفيذ ذلك الهدف هي التي يتم تغيرها بناءًا علي المستهدفات، موضحة أنه تم البدء في تحديث الرؤية بناءً علي برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تم تطبيقة لأول مره في مصر.

وأضافت أن هذا البرنامج كان له مستتبعات لابد وأن تنعكس علي الرؤية ودمج بعض القضايا التي لم تكن تتضمنها الرؤية كقضية الشمول المالي والنمو السكاني وقضية ندرة المياه.




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