لحظات من الرعب.. عامل يروي ساعات احتجاز عمال في نفق محاصرين بين المياه والحطام | فيديو

ازدادت الانهيارات الجليدية خلال الآونة الأخيرة نتيجة للاحتباس الحراري وترتبت عليها آثارًا مدمرة وكوارث ضخمة، كان آخرها انهيار جزء من نهر جليدي في جبال الهيمالايا بالهند.





وأدى الانهيار الجليدي إلى وقوع الكثير من الضحايا إثر تحطم العديد من المباني ومحطتي طاقة نتيجة تسببه في وقوع فيضان ضخم دمر سدودًا ومنازل في اتجاه مجرى النهر.





وراح 11 شخصا ضحية الكارثة الضخمة، وسجلت ولاية أوتارانتشال 150 شخصا في عداد المفقودين، لكن لحسن الحظ جاءت المعجزة الكبرى في نجاة عشرات العمال عثرت عليهم الشرطة محاصرين داخل نفق تحت الأرض.





لحظات من الرعب داخل النفق





عثرت الشرطة على العمال بعد سماع صرخات أحدهم يستغيث من تحت الأرض، وقد تم تصوير لحظة إنقاذه يبكي ويصرخ من الفرح، ثم انتشال زملائه من بعده.





يحكي العامل وفقا لوكالة أسوشيتد برس: "كان النفق مسدود بالحطام الذي أتى من النهر، في ذلك الوقت كنا نعمل في النفق عندما تدفقت المياه بقوة، ظننا أنه مجرد مطر وأن الماء سينحسر".





"لكن عندما رأينا الطين والحطام يملئون النفق بسرعة كبيرة، أدركنا أن شيئًا كبيرًا قد حدث، وأكد أن السبب في إنقاذهم بأعجوبة أن أحد العمال تمكن من التقاط إشارة في هاتفه المحمول واتصل بالمسئولين".





حاصرت المياه والحطام العمال في مصنع داوليجانجا، تحت الأرض، حيث تم إنقاذ 12 عاملا بأعجوبة من نفق عميق.





يقول العامل: "لقد انتظرنا ما يقرب من 6 ساعات - نصلي لله، ونمزح مع بعضنا البعض للحفاظ على معنوياتنا عالية، على أمل أن يتم إنقاذنا قبل أن نموت، مرت ساعات طويلة من الخوف والألم، لقد كنت أول من يتم إنقاذي ولم أدر بنفسي إلا وأنا أصرخ من شدة السعادة".





بدأ البعض بالفعل في الإشارة إلى تغير المناخ كعامل مساهم في ضوء الذوبان المعروف وتحطم الأنهار الجليدية في العالم".





ومع ذلك، من المعروف أيضًا أن عوامل أخرى مثل التعرية، الزلازل، تراكم ضغط المياه والانفجارات البركانية تتسبب في مثل تلك الكوارث الجليدية.





قال مدير الأبحاث أنجال براكاش، من الكلية الهندية لإدارة الأعمال، بأنه على الرغم من عدم توفر البيانات المتعلقة بالسبب بعد، "يبدو هذا إلى حد كبير كحادث بفعل تغير المناخ حيث تذوب الأنهار الجليدية بسبب الاحتباس الحراري".



